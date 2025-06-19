У кожного артиста трапляються злети та падіння. Show 24 підготувало для вас матеріал про історію видатного українського артиста Іво Бобула. Зокрема про те, як він знову попав в тренди, але вже серед дітей своїх фанатів 90-х.

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Початок та розквіт музичної кар'єри

Іва Бобул – народний артист України з Буковини. Свій музичний шлях розпочав ще під час служби в армії. Там він їздив по військових частинах з концертами. Професійну освіту здобув у Чернівецькому музучилищі. Згодом був учасником низки колективів: ВІА "Море", ВІА "Черемош", тощо. У той час багато пісень з його репертуару стали народними шлягерами: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" та інші.

За час своєї музичної кар'єри артист здобув всеукраїнське визнання. У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, а вже в 1998 – народного артиста. У 2003 році йому вручили Орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Друга хвиля популярності

Для сучасної молоді зазвичай пісні Іво Бобула асоціювались з веселими застіллями з родиною чи друзями. Колись його голос лунав зі старих телевізорів, mp3-плеєрів або ж на дискотеках. З часом вони стали лише тихим відгомоном з минулого. Проте останніми роками все змінилось. Молодь, яка здебільшого чула його ім'я від своїх батьків, відкрила артиста для себе з іншого боку.

Іво Бобул почав з'являтися в інфопросторі ще з 2023 року. Він разом з гуртом KOLABA випустили декілька реміксів. Але основним досягненням був перезапуск легендарної пісні "А липи цвітуть", кліп якої зібрав 14 мільйонів прослуховувань на ютубі.

KOLABA & Іво Бобул – "А липи цвітуть": дивіться відео онлайн

Того ж року артист потрапив у заголовки новин, але вже не через музику. Скандальне інтерв'ю з блогеркою Еммою Антонюк було головною темою обговорень. У соцмережах люди ділилися своїми думками щодо його провокативних висловлювань про жінок: хтось підтримував, а інші категорично засуджували. Але результат був один – про Бобула знову заговорили.

У серпні 2024 команда МУЗВАР запустила у тікток-челендж під пісню "А вже осінь прийшла у мій сад". Це була спроба викорінити так званий тренд про "третє вересня", а натомість поширити у маси українську альтернативу. Уже на початку вересня цей трек став вірусним. Люди публікували відео із жартівливим змістом або ж з атмосферою ностальгії, які набирали понад мільйон переглядів у соцмережах. Ця пісня стала "неофіційним гімном осені".

Опісля у мережі активно почали з'являтися меми, реакції та пародії на його пісні та образ. Зокрема поширювались багато відео з його концертів, з підписом на кшталт "Коли та сама жінка, яка обожнює Іво Бобула, тепер ти".

Сам Іво Бобул почав частіше з'являтися у соцмережах, коментувати тренди та брати участь у нових проєктах. Іноді навіть жартує про себе у відповідь на популярні меми. Цей крок робить його ближчим з молодою аудиторією, яка цінує щирість та здатність до самоіронії.

Тікток став платформою, яка не лише відкриває нові імена, а й популяризує старі. Буває, в тренди потрапляє трек, якому з десяток років, та його виконавець знову стає популярним. Молодь знаходить у них щось своє – чи то почуття ностальгії, чи то кумедні образи, які добре адаптовуються під формат коротких відео.