У каждого артиста случаются взлеты и падения. Show 24 подготовило для вас материал об истории выдающегося украинского артиста Иво Бобула. В частности о том, как он снова попал в тренды, но уже среди детей своих фанатов 90-х.

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Начало и расцвет музыкальной карьеры

Ива Бобул – народный артист Украины из Буковины. Свой музыкальный путь начал еще во время службы в армии. Там он ездил по воинским частям с концертами. Профессиональное образование получил в Черновицком музучилище. Впоследствии был участником ряда коллективов: ВИА "Море", ВИА "Черемош", и тому подобное. В то время многие песни из его репертуара стали народными шлягерами: "Лунное колесо", "Одна единственная", "Скрипачу" и другие.

За время своей музыкальной карьеры артист получил всеукраинское признание. В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а уже в 1998 – народного артиста. В 2003 году ему вручили Орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

Вторая волна популярности

Для современной молодежи обычно песни Иво Бобула ассоциировались с веселыми застольями с семьей или друзьями. Когда-то его голос звучал из старых телевизоров, mp3-плееров или на дискотеках. Со временем они стали лишь тихим отголоском из прошлого. Однако в последние годы все изменилось. Молодежь, которая в основном слышала его имя от своих родителей, открыла артиста для себя с другой стороны.

Иво Бобул начал появляться в инфопространстве еще с 2023 года. Он вместе с группой KOLABA выпустили несколько ремиксов. Но основным достижением был перезапуск легендарной песни "А липы цветут", клип которой собрал 14 миллионов прослушиваний на ютубе.

KOLABA & Иво Бобул – "А липы цветут": смотрите видео онлайн

В том же году артист попал в заголовки новостей, но уже не из-за музыки. Скандальное интервью с блогером Эммой Антонюк было главной темой обсуждений. В соцсетях люди делились своими мнениями относительно его провокационных высказываний о женщинах: кто-то поддерживал, а другие категорически осуждали. Но результат был один – о Бобуле снова заговорили.

В августе 2024 команда МУЗВАР запустила в тикток-челлендж под песню "А вже осінь прийшла у мій сад". Это была попытка искоренить так называемый тренд о "третьем сентября", а взамен распространить в массы украинскую альтернативу. Уже в начале сентября этот трек стал вирусным. Люди публиковали видео с шутливым содержанием или с атмосферой ностальгии, которые набирали более миллиона просмотров в соцсетях. Эта песня стала "неофициальным гимном осени".

После в сети активно начали появляться мемы, реакции и пародии на его песни и образ. В частности распространялись много видео с его концертов, с подписью вроде "Когда та самая женщина, которая обожает Иво Бобула, теперь ты".

Сам Иво Бобул начал чаще появляться в соцсетях, комментировать тренды и участвовать в новых проектах. Иногда даже шутит о себе в ответ на популярные мемы. Этот шаг делает его ближе с молодой аудиторией, которая ценит искренность и способность к самоиронии.

Тикток стал платформой, которая не только открывает новые имена, но и популяризирует старые. Бывает, в тренды попадает трек, которому с десяток лет, и его исполнитель снова становится популярным. Молодежь находит в них что-то свое – то ли чувство ностальгии, то ли забавные образы, которые хорошо адаптируются под формат коротких видео.