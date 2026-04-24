Обвинили в богохульстве и насмешках: Иван Люленов оделся священником и попал в скандал

Украинский певец и юморист Иван Люленов на днях презентовал новую песню под названием "Икона". Он устроил закрытую встречу в одном из баров Киева, что спровоцировало неоднозначную реакцию сети.

На презентации акустической версии трека Иван Люленов предстал в образе священника. Многие другие детали были в атмосфере религиозной тематики, рассказали в телеграм-канале YULA NEWS.

К слову Я сделал свой выбор, – Бедняков прокомментировал языковой скандал вокруг шоу "Орел и Решка"

В заведении было много библейской атрибутики, витражей ручной работы. На входе гости имели возможность дегустировать отцовское вино Ивана. Небольшие изображения в стиле икон с фото артиста клали в напитки или делали с ними фото.



"Икона" с Иваном Люленовым / Фото из инстаграма Ивана Люленова

Мероприятие не прошло мимо внимания многих верующих. Священник Василий Кинах и его жена София с возмущением высказались о такой вечеринке Люленова в соответствующем видео на своей на своей странице в тиктоке.

Это пересекло все границы! Дорогие христиане, если это действительно вас оскорбило так же как и нас, нам нужно действовать. Вы понимаете, что о нас вытерли ноги? Каждому священнику плюнули в лицо,

– считает супруги.

Христиане раскритиковали Ивана Люленова: видео

Пара призвала оставлять возмутительные комментарии под каждым постом Ивана Люленова, жаловаться на его социальные сети и распространять их видео. Под сообщением артиста с презентации песни действительно множество негативных комментариев.

"Я, как служитель церкви, считаю это невежеством. Даже если лично у тебя был негативный опыт с церковью, не означает, что надо с этого смеяться";

"Позор автору";

"Обидно и очень жаль, что священное становится символом насмешек и хайпа";

"При всем уважении, но не круто";

"Бог осмеянным быть не может!".

В то же время в комментариях были и другие мнения по этому поводу.

"Я думаю, что многоуважаемым комментаторам надо успокоиться и понять, что любой имеет полное право имплементировать религию в свое творчество именно так, как чувствует", – заметила блогер Катя Блестка.

Отреагировал ли Иван Люленов?

После волны критики певец объяснил свою позицию в комментариях и ответил на упреки о "богохульстве". Он отметил, что песня "Икона" не связана с Богом. Слово используется как описание женской красоты.

Я с уважением отношусь к религии и верующим. То, что некоторые написали в комментариях "гадость", "богохульство", "грешники" – не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует на конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые и Бог это знает. Скорее всего, я уже грешен. Но исповедью занимаются не "комментаторы", а священник. Поэтому, если я сделаю ошибку, я знаю, где находится церковь и с кем поговорить,

– подытожил Иван Люленов.



Иван Люленов о скандале / Скриншот из инстаграма

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к артисту, но пока не получила ответа.

Как ранее рассказывали в команде артиста, в ближайшее время стартуют съемки видеоклипа на песню "Икона", где певец тоже "обещает много провокаций".