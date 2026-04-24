На презентації акустичної версії треку Іван Люлєнов постав в образі священника. Багато інших деталей були в атмосфері релігійної тематики, розповіли в телеграм-каналі YULA NEWS.

У закладі було багато біблійної атрибутики, вітражів ручної роботи. На вході гості мали нагоду дегустувати батьківське вино Івана. Невеликі зображення у стилі ікон з фото артиста клали в напої або ж робили з ними фото.



"Ікона" з Іваном Люлєновим / Фото з інстаграму Івана Люлєнова

Захід не пройшов повз уваги багатьох вірян. Священник Василь Кінах та його дружина Софія з обуренням висловилися про таку вечірку Люлєнова у відповідному відео на своїй сторінці в тіктоці.

Це перетнуло всі межі! Дорогі християни, якщо це дійсно вас образило так само як і нас, нам потрібно діяти. Ви розумієте, що об нас витерли ноги? Кожному священнику плюнули в лице,

– вважає подружжя.

Християни розкритикували Івана Люлєнова: відео

Пара закликала залишати обурливі коментарі під кожним дописом Івана Люлєнова, скаржитися на його соціальні мережі та поширювати їхнє відео. Під дописом артиста з презентації пісні справді безліч негативних коментарів.

"Я, як служитель церкви, вважаю це невіглаством. Навіть якщо особисто в тебе був негативний досвід з церквою, не означає, що треба з цього сміятись";

"Ганьба автору";

"Прикро та дуже шкода, що священне стає символом насмішок та хайпу";

"При всій повазі, але не круто";

"Бог осміяним бути не може!".

Водночас у коментарях були й інші думки з цього приводу.

"Я думаю, що вельмишановним коментаторам треба заспокоїтися і зрозуміти, що будь-хто має повне право імплементувати релігію у свою творчість саме так, як відчуває", – зауважила блогерка Катя Бльостка.

Чи відреагував Іван Люлєнов?

Після хвилі критики співак пояснив свою позицію в коментарях та відповів на закиди про "богохульство". Він зазначив, що пісня "Ікона" не пов'язана з Богом. Слово використовується як опис жіночої краси.

Я з повагою ставлюсь до релігії й вірян. Те, що деякі написали в коментарях "гидота", "богохульство", "грішники" – не надихає, а лякає. Це агресивно і провокує на конфлікт. Я проти, бо мої наміри світлі й Бог це знає. Скоріше за все, я вже грішний. Але сповіддю займаються не "коментатори", а священник. Тож, якщо я зроблю помилку, я знаю де знаходиться церква і з ким поговорити,

– підсумував Іван Люлєнов.



Іван Люлєнов про скандал / Скриншот з інстаграму

Редакція 24 Каналу звернулась за коментарем до артиста, але наразі не отримала відповіді.

Як раніше розповідали в команді артиста, найближчим часом стартують зйомки відеокліпу на пісню "Ікона", де співак теж "обіцяє багато провокацій".