Один из немногих, кто попрощался со Степаном Гигой: где сейчас певец Иван Попович

Иван Попович – народный артист Украины, которого больше всего знают благодаря треку "Василина". Певец родом из Закарпатья, учился в училище на хорового дирижера, а затем поступил в Дрогобычский педагогический институт.

Далее продолжил учиться в консерватории, а уже в 1973 году стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Берлине. 24 Канал расскажет, что известно о жизни Ивана Поповича, как он пострадал от российских оккупантов и как живет сейчас.

Какой была карьера Ивана Поповича?

Иван Попович был частью коллектива "Арника", в 1976 году вместе с Виктором Морозовым создали ВИА "Ватра". С 1982 – 1987 – был солистом Киевского мюзик-холла.

Иван Попович в молодости / Фото с фейсбука певца

В конце 1980-х годов Попович выпустил несколько известных хитов: "Василина", "Розлук не буде" и "Карпатське весілля".

Иван Попович – "Розлук не буде": смотрите видео онлайн

В 1990 году певцу дали звание народного артиста, впоследствии он получил орден "За заслуги" III степени. В 2000-х годах Иван Попович работал в колледже искусств при Университете культуры Михаила Поплавского, а затем начал руководить Театрально-зрелищным агентством Минкульта.

К слову! Когда-то именно этот артист предсказывал Михаилу Хоме (Дзидзьо) большое будущее. Певцы даже выпустили две совместные песни, однако сегодня Попович не хочет иметь ничего общего с Хомой. Это произошло из-за того, что они должны были иметь совместный концерт во Львове, однако Михаил обманул старого друга, сказав, что его самолет перенесли, а Иван потом узнал, что у него был совсем другой концерт в другом конце Америки.

Личная жизнь

О личной жизни артиста известно не так много. Первая жена – Оксана. Супруги жили во Львове, а впоследствии переехали в Киев. Семья жила в небольшой квартире, что не нравилось женщине. В конце концов она вернулась во Львов и подала на развод.

Впоследствии Иван встретил вторую любовь. Избранница родила ему дочь Соломию. Сегодня народный артист уже в статусе дедушки, потому что имеет двух внуков – Ивана и Софию.

Иван Попович с внуками / Фото с фейсбука певца

Иван Попович пострадал от рук российских оккупантов

В первые дни полномасштабной войны российский танк был во дворе певца в селе Мила, что под Киевом.

Мне половину крыши снесло, дом уже отремонтировали, но жить там пока нельзя. А у соседа вообще дом разбило, только забор остался. У меня половину забора снесло,

– рассказывал Иван Попович.

Повезло, что народный артист в то время был не дома, а на гастролях. Год назад певец говорил, что сейчас в этом доме жить нельзя.

Где сейчас Иван Попович?

Напомним, что в пятницу, 12 декабря, умер Степан Гига. Он дружил с Иваном Поповичем. На похоронах певца почти не было никого из звезд современного шоу-бизнеса. У новом интервью исполнитель рассказал, что приходил на прощание во Львове со Степаном Петровичем в воскресенье. Он был вместе с женой.

А на похороны пошла только его жена, однако Ивана Поповича не было.

Как известно, исполнитель является художественным руководителем Государственного театрально-зрелищного агентства. Народный артист рассказывал, что является не бедным человеком и зарабатывает так, чтобы его семья не голодала. Также Попович рассказывал, что в одной из его квартир в Киеве живет семья военного, а для ВСУ он передал свой джип.

