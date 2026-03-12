Хотел стать священником: где сейчас Иван Попович, который поет "Розлук не буде" и "Василина"

Иван Попович – легенда украинской эстрады, певец и композитор, за плечами которого тысячи концертов и десятки популярных песен. Среди самых известных – "Розлук не буде", "Василино", "Золото Карпат", "Закарпаття моє", "Гуцулянка", которые поклонники ждут услышать на каждом его выступлении.

Артист, который в свое время дружил с Владимиром Ивасюком, и сегодня собирает аншлаги на концертах. На его выступления приходит много молодежи, а песни снова становятся популярными в соцсетях благодаря современным ремиксам. Что известно о творческом пути, личной жизни и где сейчас Иван Попович – читайте далее в материале 24 Канала.

Будущий певец родился 24 апреля 1949 года в селе Осий на Закарпатье. Именно этому родному селу артист впоследствии посвятил одноименную песню. Интерес к музыке у Ивана проявился еще в детстве. Сам певец вспоминал, что любовь к пению и музыке передалась ему от деда Черничка.

Таким же сорванцом был, как и я. Ведь это же надо было додуматься, чтобы на занятия в медучилище приперся с гармошкой или баяном. Я, в принципе, подумывал и о стезе священника, и в торгово-экономический институт хотел поступать. Но выбрал все же медицину. Но быстренько понял, что сел не в свои сани. Душа и сердце стремились к искусству. И я об этом не жалею,

– рассказывал Попович в интервью изданию "Ходоров Сегодня".

После школы Иван Попович поступил в Хустское медицинское училище, однако проучился там всего год. Впоследствии поступил на музыкально-педагогический факультет Дрогобычского педагогического института. Там талант молодого певца заметил известный композитор и дирижер Николай Колесса. Благодаря его поддержке Попович продолжил обучение уже во Львовской консерватории.

В свое время я боялся сначала поступать во Львовскую консерваторию, сомневался в своих силах, поэтому поступил на музыкально-педагогический факультет в Дрогобычский университет. Там учился 2 года, пока меня заметил Колесса, и меня перевели на второй курс в консерваторию,

– вспоминал музыкант.

Во время учебы в консерватории певец получил первое серьезное международное признание. В 1973 году, будучи студентом третьего курса, Иван Попович получил золотую медаль и первую премию на Х Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Эта победа стала важным шагом в развитии его карьеры.

После окончания консерватории Попович некоторое время работал там преподавателем. Впоследствии ему предложили создать собственный вокально-инструментальный ансамбль. Сначала коллектив назывался "Ровесник", но позже его переименовали в "Ватру". Одной из самых известных песен ансамбля стала композиция Поповича "Люба-Люба". Впоследствии в коллективе также работали Игорь и Оксана Билозоры.

Были у меня концерты с моей "Ватрой" в Киеве. Здесь подходит директор Киевского мюзик-холла и говорит: "Приходите к нам солистом, даем вам квартиру!". Ну что это, как не удача?,

– вспоминал Иван.

Поэтому с 1982 до 1987 года Попович был солистом в Киевском государственном мюзик-холле, а с 1987 года продолжил карьеру как солист Театра эстрады.

Наибольшая популярность артиста пришлась на конец 1980-х годов. Именно тогда широкую популярность приобрели его песни "Карпатське весілля", "Василина", "Розлук не буде" и другие.

Иван Попович – "Василина": смотрите видео онлайн

В течение карьеры певец активно гастролировал за рубежом – с концертами он выступал в Канаде, США, Бразилии, Индии, Италии и Греции.

В 1990 году Ивану Поповичу дали почетное звание Народного артиста Украинской ССР.

Кроме сцены, артист занимался также педагогической и общественной деятельностью. В частности, длительное время он был заведующим кафедрой эстрадного пения Киевской муниципальной академии эстрадно-циркового искусства. С 2018 года Иван Попович является президентом Всемирного объединения украинских художников (СОУМ).

Артист попробовал себя и в амплуа ведущего – он вел программу "В гостях у Ивана Поповича".

Что известно о личной жизни Ивана Поповича?

Первой женой певца была Оксана. Они познакомились в ансамбле "Галичина", когда Попович еще учился в консерватории. Артист руководил там хором, а его будущая жена танцевала в коллективе. Когда карьера Поповича начала развиваться и он переехал в Киев, жена не захотела покидать Львов. Из-за этого супруги развелись, как рассказал Попович в интервью, которое вышло на ютуб-канале Rostyslove Production.

Со своей нынешней женой Мариной артист состоит в браке уже более 40 лет. Она экономист по образованию.

Иван Попович с дочерью Соломией и женой Мариной / Скриншот из интервью

Иван Попович с женой Мариной / Скриншот из интервью

У супругов есть дочь Соломия, которая вместе с мужем и детьми проживает в Испании.

Дочь Ивана Поповича с детьми и мужем / Скриншот из интервью

Где сейчас Иван Попович?

До начала полномасштабного вторжения России певец проживал в селе Мила в Киевской области, где имел собственный дом. В первые дни большой войны населенный пункт оказался под оккупацией российских войск. По словам артиста, россияне даже заезжали танком на его двор, повредив забор и часть крыши дома. На тот момент Поповича в селе не было – он находился на западе Украины, где имел запланированный концерт. В июне 2024 года в интервью медиа Varosh певец отметил, что дом в селе восстанавливают после повреждений, поэтому он вместе с семьей живет во Львове.

Иван Попович активно поддерживает украинских военных. В частности, на одном из юбилейных концертов в Ужгороде удалось собрать 100 тысяч гривен на нужды армии. Также певец передал свой джип военным, а в одной из его квартир проживает семья воина. Кроме этого, артист выступает для украинских защитников на передовой и в госпиталях. Параллельно он продолжает концертную деятельность и для гражданской публики. В частности, 7 марта Иван Попович выступил в Belfast Restopub в Ужгороде. Об этом стало известно с его страницы в фейсбуке.