Прямо во время концерта: во Львове внезапно умерла солистка трио "Крайня хата" Иванна Ткачик

2 ноября во время юбилейного концерта саксофониста Олега Баланка в Доме офицеров во Львове внезапно умерла 60-летняя Иванна Ткачик – солистка известного женского трио "Крайня хата".

Артистка пришла на концерт в качестве зрительницы. Несмотря на усилия очевидцев и медиков, спасти ее не удалось. Трагедия произошла в начале выступления, сообщает 24 Канал.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили изданию ZAXID.NET, что до прибытия скорой помощи очевидцы начали реанимационные мероприятия и воспользовались автоматическим внешним дефибриллятором. Впоследствии к ним присоединились медики. Более получаса они пытались реанимировать женщину, однако спасти ее не удалось. По информации медиков, у Иванны Ткачик были проблемы с сердцем, в частности она страдала аритмией и принимала соответствующие препараты.

Солистка "Крайней хаты" Любовь Фитьо, которая в тот вечер сидела рядом с Иванной, рассказала журналистке "Высокого Замка", что до начала концерта коллега чувствовала себя хорошо, шутила и фотографировалась с другими участницами коллектива. Несмотря на проблемы с сердцем, она никогда не жаловалась на самочувствие. По словам Любови, первые тревожные признаки заметили уже после начала выступления. Когда на сцену вышел Олег Баланко, а в зале погас свет, сестра Любови обратила ее внимание на то, что Иванна странно хрипит.

Вижу, Иванка задыхается. Я закричала, чтобы включили свет. Ее уложили на пол, трое врачей пытались вернуть ее к жизни. У нее то появлялся пульс, то пропадал. Мы стояли у стены и молились. Верили, что сможем отбить ее от темных сил,

– вспомнила артистка.

На место приехала скорая помощь, а вскоре прибежал и муж Иванны. Однако спасти женщину не удалось.

Своими переживаниями по поводу потери коллеги поделился и Олег Баланко. В фейсбуке саксофонист признался, что не может оправиться от того, что произошло во время его концерта.

Мне трудно охарактеризовать свое душевное состояние: отчаяние, безысходность, непоправимость утраты. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. Действительно внезапная смерть на моем концерте. Бог взял ее на концерте. Да упокоится она с Богом,

– написал музыкант.

Умерла Иванна Ткачик / Фото со страницы Олега Баланко в фейсбуке

Что известно об Иванне Ткачик и продолжит ли существование трио "Крайняя хата"

Иванна Ткачик была не только солисткой "Крайней хаты", но и администратором Львовской национальной филармонии. Более 35 лет она посвятила творческой деятельности в составе коллектива.

Женское вокальное трио "Крайня хата" было основано во Львове в 1990 году. Оно приобрело популярность благодаря исполнению украинских народных песен, а также эстрадных и авторских композиций на стихи известных поэтов.

После смерти Иванны Ткачик в коллективе осталось две участницы. Любовь Фитьо рассказала, что они с коллегой не планируют искать новую солистку. По ее словам, еще после концерта, посвященного 35-летию трио, участницы договорились взять творческую паузу. Выступление получило много положительных отзывов, поэтому они решили завершить этот этап совместной работы на хорошей ноте.

Добавим, что в начале прошлого месяца стало известно, что из жизни ушел украинский писатель Сергей Батурин.