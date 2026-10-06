Об этом стало известно 6 октября с его страницы в фейсбуке.

Писатель скончался после продолжительной болезни. Прощание с Сергеем Батуриным состоится 10 октября в 13:00 в зале для прощания в административном корпусе Байкового кладбища в Киеве. Адрес: улица Байкова, 16.

Сергей Батурин / Фото с его страницы в фейсбуке

Что известно о Сергее Батурине

Писатель оставил после себя богатое творческое наследие, которое навсегда войдет в историю нашей литературы.

Настоящая фамилия выдающегося деятеля – Онищенко.

Он был членом Национального союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. В 2007–2012 годах Батурин занимал должность ответственного секретаря Киевской организации НСПУ.

При жизни писатель создал романы, повести и стихи. Среди его известных работ – публицистическая хроника "Украинские невольники Третьего рейха".

Литературная деятельность Сергея Батурина неоднократно отмечалась премиями и наградами. Он стал лауреатом конкурса "Коронация слова" и победил во Всеукраинском литературном конкурсе прозаических украиноязычных изданий DNIPRO-BOOK-FEST.

Также писатель получил Международную литературную премию имени Олеся Ульяненко и был отмечен на Международном конкурсе имени Григора Тютюнника.

Известно, что у Сергея Батурина остались жена и двое сыновей.

К сожалению, это не единственная печальная новость для украинской культуры в последнее время. Ранее стало известно о смерти выдающегося актера театра и кино, народного артиста Украины Олега Шаварского.