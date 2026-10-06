Про це стало відомо 6 жовтня з його сторінки у фейсбуці.
Письменник помер після тривалої хвороби. Прощання із Сергієм Батуриним відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі Байкового кладовища в Києві. Адреса: вулиця Байкова, 16.
Сергій Батурин / Фото з його фейсбуку
Що відомо про Сергія Батурина
Митець залишив по собі багатий творчий спадок, який назавжди увійде в історію нашої літератури.
Справжнє прізвище видатного діяча – Онищенко.
Він був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. У 2007–2012 роках Батурин обіймав посаду відповідального секретаря Київської організації НСПУ.
За життя письменник створив романи, повісті та поезії. Серед відомих його робіт – публіцистична хроніка "Українські невільники Третього Рейху".
Літературну діяльність Сергія Батурина неодноразово відзначали преміями та нагородами. Він став лауреатом конкурсу "Коронація слова" та переміг у Всеукраїнському літературному конкурсі прозових україномовних видань DNIPRO-BOOK-FEST.
Також письменник отримав Міжнародну літературну премію імені Олеся Ульяненка та був відзначений на Міжнародному конкурсі імені Григора Тютюнника.
Відомо, що у Сергія Батурина залишилися дружина та двоє синів.
На жаль, це не єдина сумна новина для української культури останнім часом. Раніше стало відомо про смерть видатного актора театру і кіно, народного артиста України Олега Шаварського.