Укр Рус
Show24 Украинские звезды Иво Бобул дал трехчасовое интервью на русском языке
27 января, 12:20
2

Иво Бобул дал трехчасовое интервью на русском языке

София Хомишин
Основні тези
  • Иво Бобул дал трехчасовое интервью на русском языке на ютуб-канале "В гостях у Гордона", где рассказал о личной жизни, карьере и известных украинских артистах.
  • В интервью он вспомнил о детстве в интернате, службе в советской армии, встрече с Элтоном Джоном, дружбе с Леонидом Кучмой, а также обсудил алкоголь, курение, философские размышления и политику.

Народный артист Украины Иво Бобул впервые за долгое время дал откровенное интервью. В разговоре с журналистом он раскрыл подробности личной жизни и становления собственной карьеры.

Правда, говорил в ролике он на русском языке. Интервью вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Не пропустите Украинская модель открыла кутюрный показ Georges Hobeika на Неделе моды в Париже

Начало разговора было на украинском, однако впоследствии певец и Дмитрий Гордон перешли на русский язык.

Поскольку нас смотрит весь мир и еще не все знают украинский язык, я предлагаю, чтобы мы записали это интервью на русском, чтобы все поняли, о чем мы будем говорить,
– сказал Гордон.

Иво Бобул поддержал его предложение.

Интервью с Ивом Бобулом: смотрите видео онлайн

Здесь важно отметить, что очень важно поддерживать и популяризировать украинский язык, особенно во время войны, ведь он является частью национальной идентичности и способствует единству страны.

Что Иво Бобул рассказал в интервью?

  • Ролик длится более трех часов.
  • В начале видео певец поделился воспоминаниями о детстве и молодости. Он вспомнил жизнь в интернате, обучение в Славянске и службу в советской армии.
  • Также Иво Бобул рассказал о своей музыкальной карьере и прокомментировал творчество многих украинских артистов, среди которых София Ротару, Назарий Яремчук, Оксана Билозир, Верка Сердючка, Тина Кароль, Монатик и другие.
  • В интервью он вспомнил и о встрече с Элтоном Джоном и дружба с Леонидом Кучмой, который является крестным отцом его сына, а также общение с другими президентами Украины.
  • Отдельное внимание Иво Бобул поделился подробностями личной жизни.
  • Кроме того, в разговоре затронули темы алкоголя, курения, философских размышлений и политики и жизни в Украине.