Он для меня умер, – Иво Бобул жестко ответил Рыбчинскому на критику
- Иво Бобул резко ответил Евгению Рыбчинскому на критику, заявив, что больше не хочет иметь с ним дел.
- Конфликт возник после интервью Бобула, где он неоднозначно высказался об измене Ани Лорак и Таисии Повалий, что вызвало возмущение Рыбчинского.
Украинский певец Иво Бобул резко высказался о Евгении Рыбчинском. Ранее поэт раскритиковал Бобула за оправдание измены Ани Лорак и Таисии Повалий.
Иво Бобул в комментарии "Наедине с Гламуром" сказал, что знает Евгения Рыбчинского с детства. Однако его критика неприятно удивила артиста.
А что он – мой папа? Я что – его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это глупость какая-то! Он на себя очень много взял,
– сказал Иван Васильевич.
Певец также напомнил, что именно Евгений Рыбчинский в свое время писал песни для Таисии Повалий, чем сделал ее успешной и популярной.
"А кто ее вознес на пьедестал? Я писал ей песни или он?", – отметил Иво Бобул.
Артист добавил, что ему понравился разговор с Дмитрием Гордоном несмотря на волну возмущения в его сторону. Иво Бобул говорит, что просто делает свое дело и говорит то, о чем другие сказать боятся.
Комментарий Евгения Рыбчинского / Скриншот с фейсбука
Что произошло раньше?
- Иво Бобул в начале 2026 года дал большое интервью Дмитрию Гордону на русском языке. В нем он высказался о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.
- Певец заявил, что не имеет права их осуждать. Он добавил, что Лорак якобы была вынуждена уехать из Украины из-за конкурентов. А относительно Таисии Повалий – Иво Бобул считает, что ее "травили" и "пускали на растерзание" в Украине и якобы именно поэтому она отправилась в Россию.
- После таких заявлений Иво Бобул столкнулся с волной критики в свою сторону. Против него высказались и известные публичные деятели, в частности и Евгений Рыбчинский в комментариях под сообщением Елены Мозговой. Он назвал Бобула "блудным сыном" и возмутился из-за его оправдания предательниц и недопустимых заявлений во время большой войны.