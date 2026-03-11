Он для меня умер, – Иво Бобул жестко ответил Рыбчинскому на критику

Украинский певец Иво Бобул резко высказался о Евгении Рыбчинском. Ранее поэт раскритиковал Бобула за оправдание измены Ани Лорак и Таисии Повалий.

Иво Бобул в комментарии "Наедине с Гламуром" сказал, что знает Евгения Рыбчинского с детства. Однако его критика неприятно удивила артиста.

К слову Одна беда у Иры, – Бобул неоднозначно высказался о творчестве Билык

А что он – мой папа? Я что – его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это глупость какая-то! Он на себя очень много взял,

– сказал Иван Васильевич.

Певец также напомнил, что именно Евгений Рыбчинский в свое время писал песни для Таисии Повалий, чем сделал ее успешной и популярной.

"А кто ее вознес на пьедестал? Я писал ей песни или он?", – отметил Иво Бобул.

Артист добавил, что ему понравился разговор с Дмитрием Гордоном несмотря на волну возмущения в его сторону. Иво Бобул говорит, что просто делает свое дело и говорит то, о чем другие сказать боятся.



Комментарий Евгения Рыбчинского / Скриншот с фейсбука

