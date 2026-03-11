Іво Бобул у коментарі "Наодинці з Гламуром" сказав, що знає Євгена Рибчинського змалку. Однак його критика неприємно здивувала артиста.
До слова Одна біда в Іри, – Бобул неоднозначно висловився про творчість Білик
А що він – мій тато? Я що – його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його змалку. На ображених не ображаюся. Це дурня якась! Він на себе дуже багато взяв,
– сказав Іван Васильович.
Співак також нагадав, що саме Євген Рибчинський свого часу писав пісні для Таїсії Повалій, чим зробив її успішною та популярною.
"А хто її підніс на п'єдестал? Я писав їй пісні чи він?", – зазначив Іво Бобул.
Артист додав, що йому сподобалась розмова з Дмитром Гордоном попри хвилю обурення у його бік. Іво Бобул каже, що просто робить свою справу і говорить те, про що інші сказати бояться.
Коментар Євгена Рибчинського / Скриншот з фейсбуку
Що сталося раніше?
- Іво Бобул на початку 2026 року дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону російською мовою. У ньому він висловився про зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій.
- Співак заявив, що не має права їх засуджувати. Він додав, що Лорак начебто була змушена поїхати з України через конкурентів. А щодо Таїсії Повалій – Іво Бобул вважає, що її "травили" і "пускали на поталу" в Україні й нібито саме тому вона відправилась до Росії.
- Після таких заяв Іво Бобул зіштовхнувся з хвилею критики у свій бік. Проти нього висловилися й відомі публічні діячі, зокрема і Євген Рибчинський у коментарях під дописом Олени Мозгової. Він назвав Бобула "блудним сином" та обурився через його виправдовування зрадниць і неприпустимі заяви під час великої війни.