Відповідну заяву Бобул зробив у новому інтерв'ю. Тригодинна розмова зі співаком вийшла на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".
Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав, я ж пам'ятаю, як вона з Нікітиним виходила на інтерв'ю. Вона біленька така сиділа на лавочці. І потім це все розкручувалось. Вона красиво співала свій репертуар, а далі не пішло, вона залишилась у цьому репертуарі,
– вважає Іво Бобул.
Народний артист України додав, що аудиторія Білик подорослішала, що їм нібито стала не цікава творчість співачки, тож слухачі "пішли шукати інше".
Вона залишилась у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілось, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина,
– зазначив він.
Зауважимо, що в інтерв'ю Бобул висловився й про інших колег, зокрема про Софію Ротару, Оксану Білозір, Павла Зіброва, Наталію Могилевську, Олександра Пономарьова, Тіну Кароль, Олю Полякову.
Коротко про кар'єру Ірини Білик
Ірина Білик почала займатися музикою у дитинстві. Вона навчалась у Київському державному музичному училищі ім. Глієра та у Київському національному університеті культури й мистецтв.
У 1989 році артистка взяла участь у фестивалі "Червона рута". У 1990 році на фестивалі "Весняні надії", що проходив у Вінниці, Ірина познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком і продюсером Юрієм Нікітіним.
Того ж року разом із Георгієм Учайкіним та Жаном Болотовим створила гурт "Цей дощ надовго". Після виходу свого другого альбому "Я розкажу" (1994 рік) почала багато гастролювати Україною і здобула популярність.
У 2004 році Білик несподівано випустила російськомовний альбом "Любов. Яд"
У 2014 році артиста повідомила, що припинила співпрацю з Нікітіним.
У 2025 році на честь свого 55-річчя Ірина відіграла три концерти у Палаці "Україна" у Києві.