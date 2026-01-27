Відповідну заяву Бобул зробив у новому інтерв'ю. Тригодинна розмова зі співаком вийшла на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав, я ж пам'ятаю, як вона з Нікітиним виходила на інтерв'ю. Вона біленька така сиділа на лавочці. І потім це все розкручувалось. Вона красиво співала свій репертуар, а далі не пішло, вона залишилась у цьому репертуарі,

– вважає Іво Бобул.

Народний артист України додав, що аудиторія Білик подорослішала, що їм нібито стала не цікава творчість співачки, тож слухачі "пішли шукати інше".

Вона залишилась у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілось, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина,

– зазначив він.

Зауважимо, що в інтерв'ю Бобул висловився й про інших колег, зокрема про Софію Ротару, Оксану Білозір, Павла Зіброва, Наталію Могилевську, Олександра Пономарьова, Тіну Кароль, Олю Полякову.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Коротко про кар'єру Ірини Білик