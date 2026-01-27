Одна беда у Иры, – Бобул неоднозначно высказался о творчестве Билык

Народный артист Украины Иво Бобул довольно неоднозначно высказался о творчестве Ирины Билык. Певец считает, что в начале карьеры коллега активно развивалась, а позже осталась в своем репертуаре.

Соответствующее заявление Бобул сделал в новом интервью. Трехчасовой разговор с певцом вышел на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал, я же помню, как она с Никитиным выходила на интервью. Она беленькая такая сидела на лавочке. И потом это все раскручивалось. Она красиво пела свой репертуар, а дальше не пошло, она осталась в этом репертуаре,

– считает Иво Бобул.

Народный артист Украины добавил, что аудитория Билык повзрослела, что им якобы стало не интересно творчество певицы, поэтому слушатели "пошли искать другое".

Она осталась в своем коконе. Популярность есть, концерты есть, но мне хотелось, чтобы она где-то... Ну, талантливая девушка,

– отметил он.

Заметим, что в интервью Бобул высказался и о других коллегах, в частности о Софии Ротару, Оксане Билозир, Павле Зиброве, Наталье Могилевской, Александре Пономареве, Тине Кароль, Оле Поляковой.

Коротко о карьере Ирины Билык