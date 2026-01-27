Одна беда у Иры, – Бобул неоднозначно высказался о творчестве Билык
- Иво Бобул считает, что Ирина Билык осталась в своем репертуаре, не развиваясь дальше.
- Бобул также высказался о других украинских артистах, таких как София Ротару и Тина Кароль, в интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
Народный артист Украины Иво Бобул довольно неоднозначно высказался о творчестве Ирины Билык. Певец считает, что в начале карьеры коллега активно развивалась, а позже осталась в своем репертуаре.
Соответствующее заявление Бобул сделал в новом интервью. Трехчасовой разговор с певцом вышел на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
Одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал, я же помню, как она с Никитиным выходила на интервью. Она беленькая такая сидела на лавочке. И потом это все раскручивалось. Она красиво пела свой репертуар, а дальше не пошло, она осталась в этом репертуаре,
– считает Иво Бобул.
Народный артист Украины добавил, что аудитория Билык повзрослела, что им якобы стало не интересно творчество певицы, поэтому слушатели "пошли искать другое".
Она осталась в своем коконе. Популярность есть, концерты есть, но мне хотелось, чтобы она где-то... Ну, талантливая девушка,
– отметил он.
Заметим, что в интервью Бобул высказался и о других коллегах, в частности о Софии Ротару, Оксане Билозир, Павле Зиброве, Наталье Могилевской, Александре Пономареве, Тине Кароль, Оле Поляковой.
Коротко о карьере Ирины Билык
Ирина Билык начала заниматься музыкой в детстве. Она училась в Киевском государственном музыкальном училище им. Глиэра и в Киевском национальном университете культуры и искусств.
В 1989 году артистка приняла участие в фестивале "Червона рута". В 1990 году на фестивале "Весенние надежды", проходившем в Виннице, Ирина познакомилась со своим будущим мужем и продюсером Юрием Никитиным.
В том же году вместе с Георгием Учайкиным и Жаном Болотовым создала группу "Этот дождь надолго". После выхода своего второго альбома "Я расскажу" (1994 год) начала много гастролировать по Украине и получила популярность.
В 2004 году Билык неожиданно выпустила русскоязычный альбом "Любовь. Яд"
В 2014 году артиста сообщила, что прекратила сотрудничество с Никитиным.
В 2025 году в честь своего 55-летия Ирина отыграла три концерта во Дворце "Украина" в Киеве.