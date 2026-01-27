Подробностями Бобул поделился в новом интервью, вышедшем на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Тоже интересно Иво Бобул предположил, почему Лорак и Повалий уехали в Россию

У меня там (в Крыму – 24 Канал) был один таксист знакомый. Он проезжал мимо (дома – 24 Канал), сфотографировал. Пылало все,

– поделился Иво Бобул.

Народный артист Украины пытался спасти дом.

Там еще остались стены. Я через ребят дал деньги, они крышу (сделали – 24 Канал), чтобы дождь туда не попал. Окна забили, и так стоит там,

– продолжил он.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Напомним, в 2023 году в интервью Славе Демину Иван Васильевич рассказывал, что купил дом в Ялте до оккупации Крыма. До 2014 года певец ездил туда отдыхать.

Что с домом родителей Златы Огневич в Крыму?