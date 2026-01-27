Подробностями Бобул поделился в новом интервью, вышедшем на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
У меня там (в Крыму – 24 Канал) был один таксист знакомый. Он проезжал мимо (дома – 24 Канал), сфотографировал. Пылало все,
– поделился Иво Бобул.
Народный артист Украины пытался спасти дом.
Там еще остались стены. Я через ребят дал деньги, они крышу (сделали – 24 Канал), чтобы дождь туда не попал. Окна забили, и так стоит там,
– продолжил он.
Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн
Напомним, в 2023 году в интервью Славе Демину Иван Васильевич рассказывал, что купил дом в Ялте до оккупации Крыма. До 2014 года певец ездил туда отдыхать.
Что с домом родителей Златы Огневич в Крыму?
Напомним, что в прошлом году Злата Огневич рассказывала, что ее родителям удалось уехать из Крыма до начала полномасштабного вторжения. Их дом на полуострове продали.
"Алгоритм действий очень прост: для того, чтобы жить в Киеве или под Киевом, нужно приобрести жилье. И мы решили для себя продать жилье родителей в Крыму, чтобы родители имели возможность переехать уже к нам. И нам это удалось. Родители уже где-то два года до полномасштабного вторжения жили с нами", – делилась певица.