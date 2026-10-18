Вакарчук написал хит для Пономарева, а Кузьма – Дзидзьо: неожиданные истории украинских песен

Кажется, мы знаем украинские хиты наизусть. Но иногда за знакомым голосом скрывается совсем другая знаменитость. И пока одни артисты годами пишут песни для себя, другие умудряются создавать хиты для коллег. Причем такие, которые впоследствии поет вся страна.

24 Канал собрал 5 неожиданных историй о популярных украинских песнях, настоящие авторы которых могут вас удивить. Оказывается, Святослав Вакарчук сначала предлагал свой хит Ирине Билык, alyona alyona писала для Тины Кароль, а Кузьма Скрябин помог создать один из самых известных хитов DZIDZIO.

Святослав Вакарчук – "Он ждет ее" для Александра Пономарева

Трудно представить репертуар Александра Пономарева без романтической композиции "Он ждет ее", вышедшей в 2001 году. Однако мало кто знает, что автором музыки и слов стал лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Более того, сначала музыкант предложил песню Ирине Билык. Однако сотрудничество не сложилось, и композиция в итоге досталась Пономареву.



Александр Пономарев "Он ждет ее": слушать онлайн

Кузьма Скрябин – "Ялта" для DZIDZIO

Мало кто догадывается, что за одним из первых популярных хитов группы DZIDZIO стоит Андрей Кузьменко.

В начале карьеры Михаил Хома познакомился с Кузьмой и показал ему свои работы. Вот предложил музыканту попробовать более современный формат и помог с созданием нового проекта.

Впоследствии Кузьменко написал для группы композицию "Ялта", которая стала важной частью становления DZIDZIO.

И это еще не все. Кузьма также подарил музыкантам песни "Голые девушки", "Гопа-гопа" и "Маршрутка".



DZIDZIO "Ялта": слушать онлайн

Alyona alyona – "Вільна" для Тины Кароль и Юлии Саниной

Помните мощный дуэт Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна"? Песня стала саундтреком к фильму "Віддана" в 2019 году. Однако самый большой сюрприз скрыт в титрах.

Автором текста композиции стала рэперша alyona alyona, а музыку написал Александр Шкуркин.

И хотя песня совсем не похожа на привычный репертуар исполнительницы, ей удалось создать текст, который идеально подошел двум артисткам с разными музыкальными стилями.Сама Тина Кароль называла композицию своеобразным женским манифестом о силе и независимости.



Тина Кароль и Юлия Санина "Свободная": слушать онлайн

Андрей Хлывнюк – "Ты обещал" для Златы Огневич

Казалось бы, что общего между фронтменом "Бумбокса" Андреем Хливнюком и романтичной певицей Златой Огневич? Оказывается, гораздо больше, чем можно подумать.

В 2020 году артистка представила композицию "Ты обещал", текст к которой написал именно Хливнюк. А вот музыку сочинила сама Злата. Причем песня оказалась для певицы очень личной.

Огневич рассказывала, что когда-то пережила мучительное предательство любимого. Когда Хливнюк прислал ей свои стихи, артистка сразу узнала в них собственную историю.



Злата Огневич "Ты обещал": слушать онлайн

BAZHANA – "Королева ночи" для Оли Поляковой

А вот история одного из самых известных хитов Оли Поляковой тоже имеет неожиданную авторку. Композицию "Королева ночи", ставшую настоящей визитной карточкой артистки, создала украинская певица и автор песен Ольга Животкова, известная как BAZHANA.

Именно эта песня положила начало их длительному сотрудничеству. Впоследствии автор написала для Поляковой и другие композиции, в частности "Мама" и "Любовница".

Оля Полякова "Королева ночи": слушать онлайн

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