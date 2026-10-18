24 Канал зібрав 5 несподіваних історій популярних українських пісень, справжні автори яких можуть вас здивувати. Виявляється, Святослав Вакарчук спочатку пропонував свій хіт Ірині Білик, alyona alyona писала для Тіни Кароль, а Кузьма Скрябін допоміг створити один із найвідоміших хітів DZIDZIO.

Святослав Вакарчук – "Він чекає на неї" для Олександра Пономарьова

Важко уявити репертуар Олександра Пономарьова без романтичної композиції "Він чекає на неї", яка вийшла у 2001 році. Однак мало хто знає, що автором музики та слів став лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Ба більше, спочатку музикант запропонував пісню Ірині Білик. Однак співпраця не склалася, і композиція зрештою дісталася Пономарьову.



Олександр Пономарьов "Він чекає на неї": слухати оналйн

Кузьма Скрябін – "Ялта" для DZIDZIO

Мало хто здогадується, що за одним із перших популярних хітів гурту DZIDZIO стоїть Андрій Кузьменко.

На початку кар'єри Михайло Хома познайомився з Кузьмою та показав йому свою творчість. Той запропонував музиканту спробувати сучасніший формат і допоміг зі створенням нового проєкту.

Згодом Кузьменко написав для гурту композицію "Ялта", яка стала важливою частиною становлення DZIDZIO.

І це ще не все. Кузьма також подарував музикантам пісні "Голі дівчата", "Гопа-гопа" та "Маршрутка".



DZIDZIO "Ялта": слухати онлайн

Alyona alyona – "Вільна" для Тіни Кароль та Юлії Саніної

Пам'ятаєте потужний дует Тіни Кароль та Юлії Саніної "Вільна"? Пісня стала саундтреком до фільму "Віддана" у 2019 році. Однак найбільший сюрприз прихований у титрах.

Авторкою тексту композиції стала реперка alyona alyona, а музику написав Олександр Шкуркін.

І хоча пісня зовсім не схожа на звичний репертуар виконавиці, їй вдалося створити текст, який ідеально підійшов двом артисткам із різними музичними стилями.Сама Тіна Кароль називала композицію своєрідним жіночим маніфестом про силу та незалежність.



Тіна Кароль та Юлія Саніна "Вільна": слухати онлайн

Андрій Хливнюк – "Ти обіцяв" для Злати Огнєвіч

Здавалося б, що спільного між фронтменом "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком та романтичною співачкою Златою Огнєвіч? Виявляється, значно більше, ніж можна подумати.

У 2020 році артистка представила композицію "Ти обіцяв", текст до якої написав саме Хливнюк. А от музику створила сама Злата. Причому пісня виявилася для співачки дуже особистою.

Огнєвіч розповідала, що колись пережила болісну зраду коханого. Коли Хливнюк надіслав їй свої вірші, артистка одразу впізнала в них власну історію.



Злата Огнєвіч "Ти обіцяв": слухати онлайн

BAZHANA – "Королева ночі" для Олі Полякової

А ось історія одного з найвідоміших хітів Олі Полякової теж має несподівану авторку. Композицію "Королева ночі", яка стала справжньою візитівкою артистки, створила українська співачка та сонграйтерка Ольга Животкова, відома як BAZHANA.

Саме ця пісня започаткувала їхню тривалу співпрацю. Згодом авторка написала для Полякової й інші композиції, зокрема "Мама" та "Любовница".

Оля Полякова "Королева ночі": слухати онлайн

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