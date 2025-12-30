Укр Рус
Show24 Телешоу Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж
30 декабря, 17:39
2
Обновлено - 18:10, 30 декабря

Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж

Мария Примыч
Основні тези
  • Победительница "Холостяка" Инна Белень выходит замуж за своего возлюбленного.
  • Инна поделилась радостной новостью на своей инстаграм-странице, показав фото обручального кольца.

Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень выходит замуж. Возлюбленный сделал предложение блогерше и она сказала "да".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Она опубликовала фото обручального кольца.

Тоже интересно Радуюсь, что больше не увижу этот монтаж, – победительница "Холостяка" заинтриговала заявлением

Инна Белень рассказала, что ее история с любимым началась еще в 2002 году. Они учились в одной школе. По словам блогера, в 11 классе они переписывались часами, но тогда "чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг". Белень призналась, что парень ей нравился, однако девушка делала вид, что это не так.

И вот 2025 год – ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди, 
– написала Инна.

Бойфренд сделал предложение Инне Белень / Фото из инстаграма блогера

Инна Белень с любимым / Фото из инстаграма блогера

Что известно о личной жизни Инны Белень?

  • Инна Белень участвовала в "Холостяке", когда главным героем был ветеран войны Александр Терен. Они якобы продолжили строить отношения после проекта, и в начале февраля объявили о разрыве.

  • Уже в мае блогер подтвердила новый роман.

  • Инна не рассказывает о своем избраннике. СМИ пишут, что мужчину зовут Иван.