Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж

Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень выходит замуж. Возлюбленный сделал предложение блогерше и она сказала "да".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Она опубликовала фото обручального кольца.

Инна Белень рассказала, что ее история с любимым началась еще в 2002 году. Они учились в одной школе. По словам блогера, в 11 классе они переписывались часами, но тогда "чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг". Белень призналась, что парень ей нравился, однако девушка делала вид, что это не так.

И вот 2025 год – ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди,

– написала Инна.

Бойфренд сделал предложение Инне Белень / Фото из инстаграма блогера

Инна Белень с любимым / Фото из инстаграма блогера

Что известно о личной жизни Инны Белень?