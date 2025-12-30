Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж
- Победительница "Холостяка" Инна Белень выходит замуж за своего возлюбленного.
- Инна поделилась радостной новостью на своей инстаграм-странице, показав фото обручального кольца.
Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень выходит замуж. Возлюбленный сделал предложение блогерше и она сказала "да".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Она опубликовала фото обручального кольца.
Инна Белень рассказала, что ее история с любимым началась еще в 2002 году. Они учились в одной школе. По словам блогера, в 11 классе они переписывались часами, но тогда "чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг". Белень призналась, что парень ей нравился, однако девушка делала вид, что это не так.
И вот 2025 год – ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди,
– написала Инна.
Что известно о личной жизни Инны Белень?
Инна Белень участвовала в "Холостяке", когда главным героем был ветеран войны Александр Терен. Они якобы продолжили строить отношения после проекта, и в начале февраля объявили о разрыве.
Уже в мае блогер подтвердила новый роман.
Инна не рассказывает о своем избраннике. СМИ пишут, что мужчину зовут Иван.