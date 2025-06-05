Было обидно и непонятно, – Крутоголов прокомментировал решение Глущенко уйти из "Дизель Шоу"

В апреле Яна Глущенко сообщила, что покидает "Дизель Шоу". Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов прокомментировал решение коллеги.

В интервью kp.ua Крутоголов признался, что увольнение Глущенко из "Дизель Шоу" стало для него сюрпризом, пишет Show 24. По его словам, актриса сначала сообщила о своем решении, а через несколько часов опубликовала сообщение.

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Егор Крутоголов рассказал, что Яна Глущенко намекала, что хочет покинуть "Дизель Шоу". Однако он думал, что это "временные мысли" или "обиды". Актер просил коллегу остаться на концерт во Дворце "Украина".

Просил этот последний концерт сделать вместе, где бы мы красиво ее поблагодарили, провели со сцены аплодисментами, пообнимались и дальше продолжили дружить. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Но женщины всегда уходят по-своему,

– сказал Крутоголов.

Егор добавил, что Яна могла принять решение об уходе из "Дизель Шоу" именно к 10-летию проекта. Актер пробовал уговорить коллегу, однако у него ничего не получилось.

Егор Крутоголов и Яна Глущенко / Фото "Дизель Студио"

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Егор Крутоголов об увольнении Яны Глущенко из "Дизель Шоу"

Егор Крутоголов признался, что ему "сложно терять своих людей". Он отметил, что до сих пор любит Яну Глущенко, ведь она является частью их семьи, и добавил, что не будет держать на нее зла.

Я хочу, чтобы она получила то, чего ей не хватает. Может, она хочет раскрыться. Я даже обо всех причинах не знаю. Может, в общем что-то накопилось. Может, она хочет себя проявить как актриса более широкого диапазона,

– предположил Егор Крутоголов.

По мнению Крутоголова, команда "немного замкнула" Глущенко в образе блондинки. Говорит, что коллеге, возможно, стало не интересно и сложно. Егор также поделился, что хочет увидеть Яну на большом экране.

Художественный руководитель "Дизель Студио" заметил, что немного зол на Яну Глущенко из-за того, что она не отыграла с командой последний концерт. Однако отметил, что во время войны такие вопросы не очень важны.