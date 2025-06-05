В інтерв'ю kp.ua Крутоголов зізнався, що звільнення Глущенко з "Дизель Шоу" став для нього сюрпризом, пише Show 24. За його словами, акторка спершу повідомила про своє рішення, а за декілька годин опублікувала допис.

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Єгор Крутоголов розповів, що Яна Глущенко натякала, що хоче покинути "Дизель Шоу". Однак він думав, що це "тимчасові думки" або "образи". Актор просив колегу залишитись на концерт в Палаці "Україна".

Просив цей останній концерт зробити разом, де б ми красиво їй подякували, провели зі сцени оплесками, пообіймалися і далі продовжили дружити. Але вона не захотіла та пішла. Було трішки прикро і незрозуміло. Але жінки завжди йдуть по-своєму,

– сказав Крутоголов.

Єгор додав, що Яна могла прийняти рішення про звільнення з "Дизель Шоу" саме до 10-річчя проєкту. Актор пробував вмовити колегу, однак у нього нічого не вийшло.

Єгор Крутоголов і Яна Глущенко / Фото "Дизель Студіо"

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Єгор Крутоголов про звільнення Яни Глущенко з "Дизель Шоу"

Єгор Крутоголов зізнався, що йому "складно втрачати своїх людей". Він зазначив, що досі любить Яну Глущенко, адже вона є частиною їхньої родини, та додав, що не триматиме на неї зла.

Я хочу, щоб вона отримала те, чого їй не вистачає. Може, вона хоче розкритися. Я навіть про всі причини не знаю. Може, загалом щось накопилося. Може, вона хоче себе проявити як акторка більш широкого діапазону,

– припустив Єгор Крутоголов.

На думку Крутоголова, команда "трохи замкнула" Глущенко в образі блондинки. Каже, що колезі, можливо, стало не цікаво та складно. Єгор також поділився, що хоче побачити Яну на великому екрані.

Художній керівник "Дизель Студіо" зауважив, що трохи злий на Яну Глущенко через те, що вона не відіграла з командою останній концерт. Однак наголосив, що у час війни такі питання не є дуже важливими.