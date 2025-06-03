Жанна захопилась музикою ще з раннього дитинства. Її не покидала мрія про сцену, тому перші кроки до слави почала робити з полтавської філармонії та виступах у ресторанах. Що відомо про життя артистки та де вона зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Кар'єра та найкращі пісні

Частину життя артистка провела за кордоном, де 13 років вдосконалювала свою майстерність у співі. Та все ж, побудувавши кар'єру за межами України, Жанна вирішила повернутись на Батьківщину. У Полтаві почала працювати та розвивати власний проєкт.

Така наполеглива праця принесла свої плоди й Лтавська випустила перший альбом під назвою "Флаг тебе в руки", куди увійшло 12 пісень українською та російською мовами.

Обкладинка альбому "Флаг тебе в руки" / Фото Apple Music

Цікаво, що цей альбом вийшов у стилі попдиско. Не можна оминути й того факту, що артистка приділяє чимало уваги сценічним образам. Жанна навіть малює власні ескізи для концертних костюмів.

Співачка не приховує, що на все це її надихають сім'я та рідні.

Та козирем у рукаві залишається те, що зірка працює у стилі шансон. До прикладу, деякі з її треків стали хітами: "За нами віра", "Мільйони поцілунків", "В яблуневім цвіті".

Жанна Лтавська – "Мільйони поцілунків": дивіться відео онлайн

Про кохання пишу з власного досвіду, а також із життєвих історій моїх друзів та подруг. Патріотична тематика – це те, чим зараз живе кожен із нас. Натхнення черпаю з нашого повсякденного життя,

– ділилась Жанна.

Нагадаємо, що коли почалась повномасштабна війна, виконавиця написала пісню "Цигани вкрали танки", яка у тіктоці набрала мільйони переглядів.

Жанна Лтавська – "Цигани вкрали танки": дивіться відео онлайн

Де зараз Жанна Лтавська

У час великої війни артистка приділяє особливу увагу волонтерству та допомозі військовим. Сьогодні Жанна часто виступає на сцені, гастролює країною, а нещодавно анонсувала прем'єру пісні "Сонний Париж".

А чи знали ви, що фестиваль "Українська пісня" відсвяткує своє 10-річчя у Львові 8 червня. Хедлайнерами події є Валерій Харчишин, Kalush Orchestra, CHEEV та інші, які виконають легендарні хіти української музики.