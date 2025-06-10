Василь Шкляр народився 10 червня 1951 року у селі Ганжалівка, що на Черкащині. Після школи вступив до Київського університету на філологічний факультет. Його мало не виключили зі списку студентів, адже під час трудового семестру у колгоспі він "грався з бомбою". Уникнути виключення вдалось завдяки студентському обміну. Тоді Шкляр опинився у Єреванському університеті. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, як склалась кар'єра письменника, який роман екранізували та де Василь зараз.
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Перші твори та політика
За якийсь час чоловік вирішив спробувати себе в журналістиці, висвітлював події з "гарячих точок", а також був прессекретарем Української республіканської партії (1991-1998) та балотувався до парламенту від партії УКРОП (2015-2020).
Василь Шкляр / Фото з фейсбуку письменника
Перші літературні твори з'явились на світ у 1970-х роках, а романи та повісті – 1980-ті.
- "Перший сніг" (1977).
- "Де твій Остап, Соломіє?" (1979).
- "Живиця" (1982).
- "Праліс" (1986).
- "Ностальгія" (1989).
- "Ключ" (1999).
- "Елементал" (2001).
- "Кров кажана" (2003).
- "Маруся" (2014) та багато інших.
Вважається, що перша популярність до Шкляра прийшла з виходом роману "Ключ", який зібрав багато нагород. Написанням цього роману автор зайнявся у 1998 році, коли потрапив до лікарні з діагнозом лептоспіроз.
З 2000 по 2004 роки Василь був головним редактором видавництва "Дніпро". А вже у 2009 році вийшов у світ найвідоміший роман письменника – "Залишенець. Чорний ворон". Через десять років у кінопрокати вийшла екранізація під назвою "Чорний ворон".
Трейлер фільму "Чорний ворон": дивіться відео онлайн
У 2011 році Василя Шкляра визнали лауреатом Шевченківської премії за цей роман, однак він відмовився, мотивуючи своє рішення, як протест з приводу того, що Міністерство освіти України очолює "українофоб Дмитро Табачник".
А чи знали ви, що Іван Малкович, засновник першого приватного дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", нагороджений Національною премією України ім. Т. Шевченка.
За своє життя письменник отримав чимало інших важливих нагород: "Золоте перо", "Золотий Бабай", "Коронація слова", "Спіраль століть", міжнародна премія в жанрі фантастики у номінації "За найкращу україномовну фантастику" тощо.
Відомо, що у чоловіка є кохана дружина Валентина. У соцмережах він неодноразово присвячував їй ніжні рядки.
Василь Шкляр з дружиною / Фото з фейсбуку письменника
Крім того, письменник мріє й про екранізацію "Марусі", однак такий фільм потребуватиме значного фінансового ресурсу.
Де зараз Василь Шкляр
Варто нагадати, що ще на початку 2000-х років Шкляр заборонив перекладати свої твори російською мовою. Сьогодні письменник часто їздить на фронт до військових. В одному з інтерв'ю Василя запитали, чи змінила українців війна.
Багато чого змінилося. Колись у Києві на мене озиралися, коли я розмовляв українською мовою. Тепер я озираюся на тих, хто розмовляє російською. Відчуваєте різницю? Кому це не подобається, нехай вважає, що в мене загострений інстинкт самозбереження,
– відповів письменник.
Незабаром Василь Шкляр видасть новий роман – "Лісова пісня", який присвячений партизанам і Сумщині.