Василь Шкляр народився 10 червня 1951 року у селі Ганжалівка, що на Черкащині. Після школи вступив до Київського університету на філологічний факультет. Його мало не виключили зі списку студентів, адже під час трудового семестру у колгоспі він "грався з бомбою". Уникнути виключення вдалось завдяки студентському обміну. Тоді Шкляр опинився у Єреванському університеті. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, як склалась кар'єра письменника, який роман екранізували та де Василь зараз.

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Перші твори та політика

За якийсь час чоловік вирішив спробувати себе в журналістиці, висвітлював події з "гарячих точок", а також був прессекретарем Української республіканської партії (1991-1998) та балотувався до парламенту від партії УКРОП (2015-2020).

Василь Шкляр / Фото з фейсбуку письменника

Перші літературні твори з'явились на світ у 1970-х роках, а романи та повісті – 1980-ті.

"Перший сніг" (1977).

"Де твій Остап, Соломіє?" (1979).

"Живиця" (1982).

"Праліс" (1986).

"Ностальгія" (1989).

"Ключ" (1999).

"Елементал" (2001).

"Кров кажана" (2003).

"Маруся" (2014) та багато інших.

Вважається, що перша популярність до Шкляра прийшла з виходом роману "Ключ", який зібрав багато нагород. Написанням цього роману автор зайнявся у 1998 році, коли потрапив до лікарні з діагнозом лептоспіроз.

Лептоспіроз – це небезпечна інфекційна хвороба, викликана бактерією роду Leptospira. Її особливість у тому, що вона пошкоджує кровоносні судини (капіляри) організму та може призвести до ураження печінки, нирок, м'язів, та супроводжується тривалою лихоманкою. Лептоспіроз передається через укус гризуна, травмовану шкіру (порізи), слизові оболонки або під час споживання забруднених сечею інфікованих тварин їжі (молоко, м'ясо) чи води, купання, риболовлі, догляду за хворими тваринами.

З 2000 по 2004 роки Василь був головним редактором видавництва "Дніпро". А вже у 2009 році вийшов у світ найвідоміший роман письменника – "Залишенець. Чорний ворон". Через десять років у кінопрокати вийшла екранізація під назвою "Чорний ворон".

Трейлер фільму "Чорний ворон": дивіться відео онлайн

У 2011 році Василя Шкляра визнали лауреатом Шевченківської премії за цей роман, однак він відмовився, мотивуючи своє рішення, як протест з приводу того, що Міністерство освіти України очолює "українофоб Дмитро Табачник".

А чи знали ви, що Іван Малкович, засновник першого приватного дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", нагороджений Національною премією України ім. Т. Шевченка.

За своє життя письменник отримав чимало інших важливих нагород: "Золоте перо", "Золотий Бабай", "Коронація слова", "Спіраль століть", міжнародна премія в жанрі фантастики у номінації "За найкращу україномовну фантастику" тощо.

Відомо, що у чоловіка є кохана дружина Валентина. У соцмережах він неодноразово присвячував їй ніжні рядки.

Василь Шкляр з дружиною / Фото з фейсбуку письменника

Крім того, письменник мріє й про екранізацію "Марусі", однак такий фільм потребуватиме значного фінансового ресурсу.

Де зараз Василь Шкляр

Варто нагадати, що ще на початку 2000-х років Шкляр заборонив перекладати свої твори російською мовою. Сьогодні письменник часто їздить на фронт до військових. В одному з інтерв'ю Василя запитали, чи змінила українців війна.

Багато чого змінилося. Колись у Києві на мене озиралися, коли я розмовляв українською мовою. Тепер я озираюся на тих, хто розмовляє російською. Відчуваєте різницю? Кому це не подобається, нехай вважає, що в мене загострений інстинкт самозбереження,

– відповів письменник.

Незабаром Василь Шкляр видасть новий роман – "Лісова пісня", який присвячений партизанам і Сумщині.