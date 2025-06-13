Мы нормально разошлись, – Глущенко вспомнила, как коллеги отреагировали на ее уход из "Дизель Шоу"

Актриса Яна Глущенко прокомментировала свое увольнение из "Дизель Шоу". Женщина рассказала, кто из коллег ее поддержал и с кем поддерживает отношения после выхода из проекта.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Глущенко проекту "Наедине". Она 10 лет выступала с "Дизель Шоу", так что за это время актеры стали очень близкими.

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Когда Яна Глущенко приняла решение уйти из "Дизель Шоу", ее поддержали Виктория Булитко, Юлия Мотрук, Дмитрий Танкович, а Александр Бережок написал какую-то шутку.

Некоторые очень импульсивно восприняли эту информацию. Но, я думаю, что у них нет на меня никакой обиды. Потому что мы нормально, в принципе, разошлись. Этот мой шаг,

– рассказала Глущенко.

Актриса вспомнила, что первые две недели после увольнения ей каждую ночь снились участники "Дизель Шоу". Муж объяснял Яне, что они 10 лет были вместе, поэтому имеют сильную связь, которую нельзя просто так разорвать.

Я хочу с ними всеми общаться дальше. У меня вчера Юля Мотрук была в гостях. С Викусей мы созваниваемся. Ребята сами по себе. Это парни. Девушки то девушки – у нас свои разговоры и воспоминания. Но эти 10 лет были крутыми, классными. Было разное. Конечно, самое страшное – это наша авария,

– поделилась актриса.

Яна Глущенко отметила, что команда "Дизель Шоу" пережила аварию в 2018 году, когда погибла Марина Поплавская, пандемию коронавируса и полномасштабное вторжение, поэтому считает, что они молодцы.

Глущенко призналась, что почувствовала выгорание, поэтому решила уйти из "Дизель Шоу".

Интервью с Яной Глущенко: смотрите видео онлайн

Что говорил Егор Крутоголов об увольнении Яны Глущенко

Напомним, ранее художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, что увольнение Яны Глущенко стало для него сюрпризом. Хоть намеки от коллеги и были, актер думал, что это "временные мысли".

Крутоголов просил Глущенко остаться на концерт во Дворце "Украина", однако она не согласилась. Актер считает, что команда "немного замкнула" Яну в образе блондинки, поэтому, возможно, ей стало не интересно и сложно.

"Я хочу, чтобы она получила то, чего ей не хватает. Может, она хочет раскрыться. Я даже обо всех причинах не знаю. Может, в общем что-то накопилось. Может, она хочет себя проявить как актриса более широкого диапазона", – предположил Егор Крутоголов.