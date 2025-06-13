Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Глущенко проєкту "Наодинці". Вона 10 років виступала з "Дизель Шоу", то ж за цей час актори стали дуже близькими.

Читайте також Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізналась, чи готова стати мамою

Коли Яна Глущенко ухвалила рішення піти з "Дизель Шоу", її підтримали Вікторія Булітко, Юлія Мотрук, Дмитро Танкович, а Олександр Бережок написав якийсь жарт.

Дехто дуже імпульсивно сприйняв цю інформацію. Але, я думаю, що в них немає на мене ніякої образи. Тому що ми нормально, в принципі, розійшлися. Цей мій крок,

– розповіла Глущенко.

Акторка пригадала, що перші два тижні після звільнення їй щоночі снилися учасники "Дизель Шоу". Чоловік пояснював Яні, що вони 10 років були разом, тож мають сильний зв'язок, який не можна просто так розірвати.

Я хочу з ними усіма спілкуватися далі. У мене вчора Юля Мотрук була в гостях. З Вікусею ми зідзвонюємося. Хлопці самі по собі. Це хлопці. Дівчата то дівчата – у нас свої розмови й згадки. Але ці 10 років були крутими, класними. Було різне. Звісно, найстрашніше – це наша аварія,

– поділилась акторка.

Яна Глущенко зазначила, що команда "Дизель Шоу" пережила аварію у 2018 році, коли загинула Марина Поплавська, пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення, тож вважає, що вони молодці.

Глущенко зізналась, що відчула вигорання, тому вирішила піти з "Дизель Шоу".

Інтерв'ю з Яною Глущенко: дивіться відео онлайн

Що казав Єгор Крутоголов про звільнення Яни Глущенко

Нагадаємо, раніше художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, що звільнення Яни Глущенко стало для нього сюрпризом. Хоч натяки від колеги й були, актор думав, що це "тимчасові думки".

Крутоголов просив Глущенко залишитись на концерт у Палаці "Україна", однак вона не погодилась. Актор вважає, що команда "трохи замкнула" Яну в образі блондинки, тому, можливо, їй стало не цікаво та складно.

"Я хочу, щоб вона отримала те, чого їй не вистачає. Може, вона хоче розкритися. Я навіть про всі причини не знаю. Може, загалом щось накопилося. Може, вона хоче себе проявити як акторка більш широкого діапазону", – припустив Єгор Крутоголов.