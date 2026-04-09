Умер Ярослав Черногуз – украинский поэт и бандурист

Умер украинский поэт, бандурист и журналист Ярослав Черногуз. Мужчине было 62 года.

Трагическое известие на своей странице в инстаграме сообщила дочь Ярослава Олеговича – поэтесса и военнослужащая Ярина Чорногуз. К сообщению она прикрепила фотографии отца.

Ярослав Черногуз умер вчера, 8 апреля.

Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, который сделал свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарского искусства и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком верным своему пути,

– поделилась дочь поэта.

Ярина Чорногуз рассказала, что отец хотел быть похоронен на Байковом кладбище, рядом с родителями.

Прошу Киевский городской совет способствовать нашей семье похоронить его там, где похоронен мой дедушка, писатель Олег Черногуз. Сейчас на фронте на Херсонщине, но буду ехать в Киев, готова сделать все, что нужно, чтобы его похоронили именно там,

– отметила военнослужащая.

Ярина выразила соболезнования своей маме Раисе Черногуз. Родители поэтессы прожили вместе 36 лет.

На своей странице в фейсбуке Ярина Чорнозуз опубликовала комментарий мамы по поводу смерти мужа.

Ушел в мир иной мой Ярослав. Он обещал, что будет держаться, лечиться, что сам поднимается по лестнице на 3 этаж нашего дома. Мы с ним об этом много говорили,

– рассказала Раиса Черногуз.

По словам жены бандуриста, у него было много планов на апрель. В частности, в Киеве и Винницкой области должны были состояться творческие вечера по случаю 90-летия его отца – писателя Олега Черногуза.

Но этому не суждено было сбыться: болезнь победила. Его кабинет в нашей квартире стал пустым. Больно туда заходить и видеть выключенный ноутбук, с которым он не расставался, творческий беспорядок поэта на рабочем столе, где лежат блокноты с его незаконченными стихами,

– призналась жена Черногуза.

Раиса отметила, что у ее мужа было много мечтаний и замыслов. Женщина добавила, что в квартире все напоминает о Ярославе Черногузе, и что она еще не осознала, что его больше нет.

Что известно о Ярославе Черногузе?