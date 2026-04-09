Трагічну звістку на своїй сторінці в інстаграмі сповістила донька Ярослава Олеговича – поетеса і військовослужбовиця Ярина Чорногуз. До допису вона прикріпила фотографії батька.

Ярослав Чорногуз помер учора, 8 квітня.

Поет, бандурист, артист, надзвичайно освічена багатогранна творча людина, яка зробила свій внесок в українську культуру любов'ю до народної музики, кобзарського мистецтва й історії. У нас з ним були непрості стосунки, але він підтримував мене. Був людиною вірною своєму шляху,

– поділилась донька поета.

Ярина Чорногуз розповіла, що батько хотів бути похований на Байковому кладовищі, поруч з батьками.

Прошу Київську міську раду сприяти нашій родині поховати його там, де похований мій дідусь, письменник Олег Чорногуз. Зараз на фронті на Херсонщині, але їхатиму в Київ, готова зробити все, що потрібно, аби його поховали саме там,

– наголосила військовослужбовиця.

Ярина висловила співчуття своїй мамі Раїсі Чорногуз. Батьки поетеси прожили разом 36 років.

На своїй сторінці у фейсбуці Ярина Чорнозуз опублікувала коментар мами з приводу смерті чоловіка.

Пішов у засвіти мій Ярослав. Він обіцяв, що буде триматися, лікуватися, що сам підіймається сходами на 3 поверх нашого будинку. Ми з ним про це багато говорили,

– розповіла Раїса Чорногуз.

За словами дружини бандуриста, у нього було багато планів на квітень. Зокрема, у Києві та на Вінниччині мали відбутися творчі вечори з нагоди 90-річчя його батька – письменника Олега Чорногуза.

Але цьому не судилося збутися: хвороба перемогла. Його кабінет у нашій квартирі став пусткою. Боляче туди заходити й бачити вимкнений ноутбук, з яким він не розлучався, творчий безлад поета на робочому столі, де лежать блокноти із його незакінченими віршами,

– зізналась дружина Чорногуза.

Раїса зазначила, що у її чоловіка було багато мрій та задумів. Жінка додала, що у квартирі все нагадує про Ярослава Чорногуза, і що вона ще не усвідомила, що його більше немає.

Що відомо про Ярослава Чорногуза?