Сын телеведущего Константина Грубича Ярослав, который получил тяжелое ранение на фронте и потерял правую руку, показал свой прогресс во время реабилитации.

Как известно, парень активно тренируется в зале после ампутации и ему удалось сделать новый трюк. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.

Интересно Где сейчас Даша Квиткова, которой сделал предложение Владимир Бражко

Так, оказалось, что военный повис на одной руке, согнув ноги под углом 90 градусов

Хочу зафиксировать этот момент. Впервые вишу одной рукой. И не потому, что так мне захотелось, как когда-то, а потому, что иначе на сегодня никак. Трудно пипец (по лицу видно), особенно держать "угол" ногами и баланс, не расшатываясь, но это ++,

– отметил Ярослав и показал фото.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?