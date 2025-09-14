Важко піпець, – син Грубича, який втратив руку на фронті, поділився результатами реабілітації
- Син Костянтина Грубича Ярослав, який втратив праву руку на фронті, демонструє прогрес у реабілітації, повиснувши на одній руці з зігнутими під кутом 90 градусів ногами.
- Ярослав поранення отримав у липні внаслідок ворожого обстрілу, після чого йому проводили численні операції, і тепер він поступово повертається до активного життя.
Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який отримав важке поранення на фронті й втратив праву руку, показав свій прогрес під час реабілітації.
Як відомо, хлопець активно тренується в залі після ампутації і йому вдалося зробити новий трюк.
Так, виявилося, що військовий повис на одній руці, зігнувши ноги під кутом 90 градусів
Хочу зафіксувати цей момент. Вперше вишу однією рукою. І не тому, що так мені захотілось, як колись, атому, що інакше на сьогодні ніяк. Важко піпець (по обличчю видно), особливо тримати "кут" ногами й баланс, не розхитуючись, але це ++,
– зазначив Ярослав і показав фото.
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
В червні стало відомо, що хлопець долучився до ЗСУ. Водночас наприкінці липня його батько, телеведучий Костянтин Грубич, повідомив, що син поранений – він втратив праву кінцівку на передовій.
Згодом стало відомо, що сталося це внаслідок ворожого обстрілу.
У перші тижні після поранення, як розповідав Ярослав, йому було важко встати з ліжка, а операції проводили кожного дня. Тепер же він почувається значно краще, поступово повертаючись до активного життя. Наприклад, нещодавно ходив на прогуляну Києвом з батьком, а до цього зустрічався з мамою та сестрою.