Сын Константина Грубича показался на могиле сестры, которая погибла почти 12 лет назад
- 3 февраля Ярослав Грубич посетил могилу своей сестры Ольги, которая погибла в 2014 году в возрасте 17 лет.
- Ярослав и Ольга родились в один день с разницей в 10 минут, и он поделился на инстаграме воспоминаниями о сестре и получил поддержку от подписчиков.
3 февраля сыну телеведущего Константина Грубича исполнилось 29 лет. Вчера день рождения также могла бы праздновать сестра Ярослава – Ольга, которая трагически погибла в 2014 году.
В день рождения Грубич пришел на могилу сестры. Соответствующее видео он опубликовал в инстаграме.
Ярослав и Ольга родились в один день с разницей в 10 минут – он старше сестры. Грубич рассказал, что они всегда смеялись над этим.
Оля была замечательным человеком, взрослой не на свой возраст. В 17 лет ее не стало. Была красивой. Это тяжелая потеря – не из-за войны. Нам очень не хватает ее. Мы всегда о ней помним. А, как известно, когда мы помним о людях, их душа живет. Когда есть память – человек живет с нами,
– сказал Ярослав.
В комментариях под сообщением люди поздравили Ярослава и поддержали его:
- "С днем рождения, невероятный Ярослав! Не знала, что вы родились в один день. Светлая память".
- "Светлая память сестричке. Вам, Ярослав, здоровья, сил, вдохновения!"
- "Никогда не узнала Олю лично, но люблю её. И тебя, Ярик, очень. С днем рождения".
- "Светлая память Ольге. Она с небес гордится братом".
Константин Грубич на своей странице в фейсбуке рассказал, что Ярослав не предупреждал его и маму, что собирается поехать на могилу сестры. Телеведущий отметил, что тогда на улице было -20 градусов.
Мы собирались на Лесное кладбище позже, чтобы сегодняшний день посвятить только тому, кто в этом мире. Ярослав и здесь скреативил. Он поехал к сестре вместе с Владой (сестра Ярослава Грубича – 24 Канал). Оле тоже сегодня 29,
– написал Константин.
Как погибла Ольга Грубич?
Напомним, что Ольга Грубич погибла 12 июля 2014 года. Около полуночи девушка возвращалась домой и неизвестный сбил ее на пешеходном переходе.
Дочь Константина Грубича около трех недель находилась в коме и, к сожалению, умерла.
В 2024 году в интервью ТСН телеведущий говорил о смерти Ольги так: "Это самая большая черная дыра моей жизни и нашей семьи. Большего ужаса невозможно придумать. Это моя ошибка и, возможно, вина, что я не пошел встретить, и что ничего не почувствовал в тот момент".
Тогда Грубич также отметил, что результатов следствия нет.