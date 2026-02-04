Син Костянтина Грубича показався на могилі сестри, яка загинула майже 12 років тому

3 лютого сину телеведучого Костянтина Грубича виповнилося 29 років. Учора день народження також могла б святкувати сестра Ярослава – Ольга, яка трагічно загинула у 2014 році.

У день народження Грубич прийшов на могилу сестри. Відповідне відео він опублікував в інстаграмі.

Ярослав та Ольга народилися в один день з різницею у 10 хвилин – він старший за сестру. Грубич розповів, що вони завжди сміялися з цього.

Оля була чудовою людиною, дорослою не на свій вік. У 17 років її не стало. Була красивою. Це важка втрата – не через війну. Нам дуже не вистачає її. Ми завжди про неї пам'ятаємо. А, як відомо, коли ми пам'ятаємо про людей, їхня душа живе. Коли є пам'ять – людина живе з нами,

– сказав Ярослав.

У коментарях під дописом люди привітали Ярослава і підтримали його:

"З днем народження, неймовірний Ярославе! Не знала, що ви народилися в один день. Світла пам'ять".

"Світла пам'ять сестричці. Вам, Ярославе, здоров'я, сил, натхнення!"

"Ніколи не пізнала Олю особисто, але люблю її. І тебе, Ярик, дуже. З днем народження".

"Світла пам'ять Ользі. Вона з небес пишається братом".

Люди привітали Ярослава Грубича з 29-річчям / Скриншот з інстаграму

Люди вшанували пам'ять сестри Ярослава / Скриншот з інстаграму

Костянтин Грубич на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що Ярослав не попереджав його і маму, що збирається поїхати на могилу сестри. Телеведучий зазначив, що тоді надворі було -20 градусів.

Ми збиралися на Лісове кладовище пізніше, щоб сьогоднішній день присвятити лише тому, хто у цьому світі. Ярослав і тут скреативив. Він поїхав до сестри разом із Владою (сестра Ярослава Грубича – 24 Канал). Олі теж сьогодні 29,

– написав Костянтин.

Як загинула Ольга Грубич?