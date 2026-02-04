Син Костянтина Грубича показався на могилі сестри, яка загинула майже 12 років тому
- 3 лютого Ярослав Грубич відвідав могилу своєї сестри Ольги, яка загинула у 2014 році у віці 17 років.
- Ярослав і Ольга народилися в один день з різницею у 10 хвилин, і він поділився на інстаграмі спогадами про сестру та отримав підтримку від підписників.
3 лютого сину телеведучого Костянтина Грубича виповнилося 29 років. Учора день народження також могла б святкувати сестра Ярослава – Ольга, яка трагічно загинула у 2014 році.
У день народження Грубич прийшов на могилу сестри. Відповідне відео він опублікував в інстаграмі.
Дивіться також Треба тренуватись, як зі зброєю, – Ярослав Грубич розповів про адаптацію до механічного протеза
Ярослав та Ольга народилися в один день з різницею у 10 хвилин – він старший за сестру. Грубич розповів, що вони завжди сміялися з цього.
Оля була чудовою людиною, дорослою не на свій вік. У 17 років її не стало. Була красивою. Це важка втрата – не через війну. Нам дуже не вистачає її. Ми завжди про неї пам'ятаємо. А, як відомо, коли ми пам'ятаємо про людей, їхня душа живе. Коли є пам'ять – людина живе з нами,
– сказав Ярослав.
У коментарях під дописом люди привітали Ярослава і підтримали його:
- "З днем народження, неймовірний Ярославе! Не знала, що ви народилися в один день. Світла пам'ять".
- "Світла пам'ять сестричці. Вам, Ярославе, здоров'я, сил, натхнення!"
- "Ніколи не пізнала Олю особисто, але люблю її. І тебе, Ярик, дуже. З днем народження".
- "Світла пам'ять Ользі. Вона з небес пишається братом".
Костянтин Грубич на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що Ярослав не попереджав його і маму, що збирається поїхати на могилу сестри. Телеведучий зазначив, що тоді надворі було -20 градусів.
Ми збиралися на Лісове кладовище пізніше, щоб сьогоднішній день присвятити лише тому, хто у цьому світі. Ярослав і тут скреативив. Він поїхав до сестри разом із Владою (сестра Ярослава Грубича – 24 Канал). Олі теж сьогодні 29,
– написав Костянтин.
Як загинула Ольга Грубич?
Нагадаємо, що Ольга Грубич загинула 12 липня 2014 року. Близько опівночі дівчина поверталась додому і невідомий збив її на пішохідному переході.
Донька Костянтина Грубича близько трьох тижнів перебувала у комі й, на жаль, померла.
У 2024 році в інтерв'ю ТСН телеведучий говорив про смерть Ольги так: "Це найбільша чорна діра мого життя і нашої родини. Більшого жаху неможливо придумати. Це моя помилка і, можливо, провина, що я не пішов зустріти, і що нічого не відчув у той момент".
Тоді Грубич також зазначив, що результатів слідства немає.