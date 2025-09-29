Сын Грубича, который потерял руку на войне, рассказал о своей реабилитации: "Травма серьезная"
- Ярослав Грубич, сын телеведущего Константина Грубича, получил тяжелое ранение на фронте, потеряв правую руку, но уже активно проходит реабилитацию.
- До войны Ярослав был видеооператором и работал в Kyiv Post, а после начала вторжения мобилизовался в ВСУ; он планирует остаться в армии после завершения реабилитации.
Прошло всего два месяца после того, как сын украинского телеведущего Константина Грубича получил ранение на фронте, а он уже тренируется в спортзале. Военный рассказал о реабилитации.
Кроме того, поделился результатами тренировок. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.
Военный рассказал, что он все еще находится в больнице, ежедневно принимает таблетки, посещает анестезиологов, потому что часто чувствует фантомные боли, и занимается с реабилитологами. По словам Ярослава, его состояние стабильное.
Говорят, что я очень спешу. Травма серьезная, тяжелая. Мало времени прошло после последнего хирургического вмешательства и получения травмы в целом. Я точно скажу, что я учусь, поэтому проверяю себя ситуативно. В большинстве случаев интуиция не подводит. Кукуха 7 из 10. Контуженка всегда со мной, только что-то другое перебивает иногда. Тут и вестибулярка того, но терпимо,
– написал Грубич.
Ранее фотограф Ян Доброносов в инстаграме рассказывал, что Ярослав планирует продолжать оставаться в армии, когда реабилитируется.
Что известно о службе Ярослава Грубича?
- До начала полномасштабного вторжения парень был видеооператором, а после 24 февраля 2022 года начал снимать материалы для контрпропаганды. Позже работал в редакции англоязычной газеты Kyiv Post.
- В июне 2025 года стало известно, что он мобилизовался в ряды ВСУ, а 21 июля получил тяжелое ранение на фронте, потеряв правую конечность в результате вражеского обстрела.
- Ярослав рассказывал, что первые недели после ранения ему было трудно даже вставать с постели. Тогда врачи ежедневно проводили операции, но сейчас он уже чувствует себя лучше.