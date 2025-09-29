Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что 30-летнюю инстаграм-блогера обвинили в неуплате налогов. Она была зарегистрирована как ФЛП и за 2018-2022 годы заработала более 58 миллионов гривен. Налоги с этих доходов не платила, поэтому государство потеряло почти 11,5 миллионов гривен. Бюджет недополучил 10,5 миллионов гривен налогов на прибыль и почти 900 тысяч гривен военного сбора.

Женщине заочно объявили подозрение в умышленном уклонении от налогов в крупных размерах, поскольку блогер сейчас живет за границей.

Дело расследуют детективы Бюро экономической безопасности в Киеве.

Учитывая фото и описание, вероятно, речь идет о Софии Стужук. Ей в мае исполнилось 30 лет и она после начала полномасштабного вторжения выехала в Латвию. Недавно в своем инстаграме блогерша сообщила, что теперь живет в Таиланде с мужем и пятью детьми.

Что известно о позиции Софии Стужук относительно войны в Украине?

В начале полномасштабного вторжения блогер в своих соцсетях постила информацию о войне в Украине, но ее обвиняют, что этого было недостаточно.

Сторис Софии Стужук в начале большой войны / Скриншоты из видео на ютуб-канале Евгении Гордиенко

В первые дни большой войны она к тому же вместе с тремя детьми и няней выехала за границу.

Позже в соцсетях София прокомментировала большую войну, однако сделала это, ограничившись общими призывами к миру.

Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что где-то там так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизни людей – разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей". Кому они, к черту, нужны эти цели? Нам нужны наши жизни, наши дома. Всем нужен только мир,

– отметила блогерша.

Впоследствии страницы блогера в инстаграме заблокировали.

Блогера обвиняют в том, что несмотря на российско-украинскую войну она продолжала рекламировать товары из России и инфлюенсеров из страны-террористки. Кроме того, на ее сайте, где можно приобрести гид о беременности и родах, указаны российские банковские реквизиты.

К тому же София Стужук возмутила украинцев своей позицией относительно того, что они якобы сами виноваты, что становятся жертвами российских ракетных обстрелов. Ранее она сделала репост инстаграм-сторис с таким заявлением: "Пока вы не поймете, как работают энергоинформационные структуры, так у вас и будут прилеты". Блогерша в подписи отметила, что соглашается с таким мнением.



Сторис Софии Стужук / Скриншот с сайта Stars About War

В марте 2024 года Стужук дала интервью, где заявила, что Россия напала на Украину. Она также сказала, что любит Украину и не считает себя предательницей.

Моя личная позиция, не быть человеком, который будет "хавать" общие повестки, лицемерно выдавать то, что сыграет на мою репутацию, но не является мной. Говорят, что позиция "за мир" – не позиция, но любая позиция – это позиция. Я ни разу не сказала, что я за Россию,

– высказалась блогерша.