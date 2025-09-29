Пара поделилась кадрами с празднования свадьбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евгения Володченко.

По случаю бракосочетания Евгений и Дина организовали сбор на FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Matrice 4T. Для этого даже сняли юмористический ролик, повторив клип на песню "Сердце" Сергея Жадана и Кристины Соловий.

Хотим этот праздничный день посвятить нашим героическим воинам, потому что только благодаря им он может состояться в независимой Украине. Большое уважение, бесконечное уважение и простое человеческое спасибо за все,

– подчеркнули супруги.

Несмотря на то, что пара не очень делилась подробностями о праздновании самой свадьбы, известно, что на празднике спела фольклорная группа "Муравский Шлях". Кроме того, для гостей выступила исполнительница на бандуре. Во время празднования звучали народные песни, а еще на празднике придерживались древних свадебных обрядов. Например, было "гильце" – украшенное деревце, которое символизирует дерево жизни, дерево рода.

Участник группы "Курган & Agregat" Евгений Володченко женился / Скриншоты из инстаграма

Как известно, Евгений и Дина познакомились во время его реабилитации после возвращения с фронта. Об этом музыкант рассказывал в интервью "Ветеран Медиа".

Кто такой Евгений Володченко?