Син Грубича, який втратив руку на війні, розповів про свою реабілітацію: "Травма серйозна"
- Ярослав Грубич, син телеведучого Костянтина Грубича, отримав важке поранення на фронті, втративши праву руку, але вже активно проходить реабілітацію.
- До війни Ярослав був відеооператором і працював у Kyiv Post, а після початку вторгнення мобілізувався до ЗСУ; він планує залишитися в армії після завершення реабілітації.
Пройшло лише два місяці після того, як син українського телеведучого Костянтина Грубича отримав поранення на фронті, а він вже тренується в спортзалі. Військовий розповів про реабілітацію.
Крім того, поділився результатами тренувань. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Грубича.
Військовий розповів, що він все ще перебуває в лікарні, щодня приймає пігулки, відвідує анестезіологів, бо часто відчуває фантомні болі, та займається з реабілітологами. За словами Ярослава, його стан стабільний.
Кажуть, що я дуже поспішаю. Травма серйозна, важка. Мало часу пройшло після останнього хірургічного втручання й отримання травми в цілому. Я точно скажу, що я вчусь, тому перевіряю себе ситуативно. У більшості випадків інтуїція не підводить. Кукуха 7 з 10. Контуженка завжди зі мною, тільки щось інше перебиває іноді. Тут і вестибулярка того, але терпимо,
– написав Грубич.
Раніше фотограф Ян Доброносов в інстаграмі розповідав, що Ярослав планує продовжувати залишатись у війську, коли реабілітується.
Що відомо про службу Ярослава Грубича?
- До початку повномасштабного вторгнення хлопець був відеооператором, а після 24 лютого 2022 року почав знімати матеріали для контрпропаганди. Пізніше працював у редакції англомовної газети Kyiv Post.
- У червні 2025 року стало відомо, що він мобілізувався до лав ЗСУ, а 21 липня отримав важке поранення на фронті, втративши праву кінцівку внаслідок ворожого обстрілу.
- Ярослав розповідав, що перші тижні після поранення йому було важко навіть вставати з ліжка. Тоді лікарі щодня проводили операції, та зараз він вже почувається краще.