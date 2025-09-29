Крім того, поділився результатами тренувань. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Грубича.

Не пропустіть Відомій блогерці оголосили підозру у несплаті 11,5 мільйонів податків: чому думають на Стужук

Військовий розповів, що він все ще перебуває в лікарні, щодня приймає пігулки, відвідує анестезіологів, бо часто відчуває фантомні болі, та займається з реабілітологами. За словами Ярослава, його стан стабільний.

Кажуть, що я дуже поспішаю. Травма серйозна, важка. Мало часу пройшло після останнього хірургічного втручання й отримання травми в цілому. Я точно скажу, що я вчусь, тому перевіряю себе ситуативно. У більшості випадків інтуїція не підводить. Кукуха 7 з 10. Контуженка завжди зі мною, тільки щось інше перебиває іноді. Тут і вестибулярка того, але терпимо,

– написав Грубич.

Раніше фотограф Ян Доброносов в інстаграмі розповідав, що Ярослав планує продовжувати залишатись у війську, коли реабілітується.

Що відомо про службу Ярослава Грубича?