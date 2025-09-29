Кроме того, поделился результатами тренировок. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.

Военный рассказал, что он все еще находится в больнице, ежедневно принимает таблетки, посещает анестезиологов, потому что часто чувствует фантомные боли, и занимается с реабилитологами. По словам Ярослава, его состояние стабильное.

Говорят, что я очень спешу. Травма серьезная, тяжелая. Мало времени прошло после последнего хирургического вмешательства и получения травмы в целом. Я точно скажу, что я учусь, поэтому проверяю себя ситуативно. В большинстве случаев интуиция не подводит. Кукуха 7 из 10. Контуженка всегда со мной, только что-то другое перебивает иногда. Тут и вестибулярка того, но терпимо,

– написал Грубич.

Ранее фотограф Ян Доброносов в инстаграме рассказывал, что Ярослав планирует продолжать оставаться в армии, когда реабилитируется.

Что известно о службе Ярослава Грубича?