Заберу тебя с собой в тур, – Пивоваров прокомментировал видео олимпийской чемпионки

Артем Пивоваров отреагировал на видео украинской легкоатлетки и олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Спортсменка станцевала под новую песню артиста.

Соответствующий ролик Магучих опубликовала на своей странице в инстаграме.

Кстати "Воспоминание о нас до 2022 года": сеть в восторге от новой песни Артема Пивоварова

Ярослава Махучих сняла видео под песню "8 чудо", которую Артем Пивоваров выпустил 17 февраля. Она войдет в будущий сольный альбом артиста, премьера которого запланирована на 2026 год.

В видео олимпийская чемпионка, которая является достаточно харизматичной, танцует и подпевает под новый трек Пивоварова. Магучих одета в джинсы и белый свитер с сердечками. Волосы девушка распустила.

Я заберу тебя с собой в тур,

– написал Артем Пивоваров под видео.

Отметим, что ближайшие концерты Пивоварова состоятся в Запорожье. 31 марта и 1 апреля он выступит в Запорожском государственном цирке вместе с хором и оркестром.

Что известно о Ярославе Магучих?