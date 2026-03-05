Укр Рус
5 марта, 12:00
Заберу тебя с собой в тур, – Пивоваров прокомментировал видео олимпийской чемпионки

Мария Примыч
  • Ярослава Магучих станцевала под новую песню Артема Пивоварова "8 чудо", которая вышла 17 февраля.
  • Пивоваров прокомментировал видео Магучих, пригласив присоединиться к его туру.

Артем Пивоваров отреагировал на видео украинской легкоатлетки и олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Спортсменка станцевала под новую песню артиста.

Соответствующий ролик Магучих опубликовала на своей странице в инстаграме.

Ярослава Махучих сняла видео под песню "8 чудо", которую Артем Пивоваров выпустил 17 февраля. Она войдет в будущий сольный альбом артиста, премьера которого запланирована на 2026 год.

В видео олимпийская чемпионка, которая является достаточно харизматичной, танцует и подпевает под новый трек Пивоварова. Магучих одета в джинсы и белый свитер с сердечками. Волосы девушка распустила.

Я заберу тебя с собой в тур, 
– написал Артем Пивоваров под видео.

Отметим, что ближайшие концерты Пивоварова состоятся в Запорожье. 31 марта и 1 апреля он выступит в Запорожском государственном цирке вместе с хором и оркестром.

Что известно о Ярославе Магучих?

  • Ярослава Магучих родом из города Днепр. Ей 24 года. В детстве родители привели девушку на секцию каратэ, где тренировалась ее старшая сестра, однако той понравилась легкая атлетика.

  • На летних Олимпийских играх 2020, проходивших в Токио, Магучих завоевала бронзовую медаль. В 2024 году она стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

  • Ярослава трижды побеждала на легкоатлетических соревнованиях Бриллиантовая лига (2022, 2023, 2024 годы). Она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.