Відповідний ролик Магучіх опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Ярослава Махучіх зняла відео під пісню "8 диво", яку Артем Пивоваров випустив 17 лютого. Вона увійде у майбутній сольний альбом артиста, прем'єра якого запланована на 2026 рік.
У відео олімпійська чемпіонка, яка є досить харизматичною, танцює та підспівує під новий трек Пивоварова. Магучіх одягнена в джинси та білий светр із сердечками. Волосся дівчина розпустила.
Я заберу тебе з собою в тур,
– написав Артем Пивоваров під відео.
Зазначимо, що найближчі концерти Пивоварова відбудуться у Запоріжжі. 31 березня та 1 квітня він виступить у Запорізькому державному цирку разом з хором та оркестром.
Що відомо про Ярославу Магучіх?
Ярослава Магучіх родом з міста Дніпро. Їй 24 роки. У дитинстві батьки привели дівчину на секцію карате, де тренувалася її старша сестра, проте тій сподобалася легка атлетика.
На літніх Олімпійських іграх 2020, що проходили в Токіо, Магучіх завоювала бронзову медаль. У 2024 році вона стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту.
Ярослава тричі перемагала на легкоатлетичних змаганнях Діамантова ліга (2022, 2023, 2024 роки). Вона є чемпіонкою світу та дворазовою чемпіонкою Європи.