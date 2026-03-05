Відповідний ролик Магучіх опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Ярослава Махучіх зняла відео під пісню "8 диво", яку Артем Пивоваров випустив 17 лютого. Вона увійде у майбутній сольний альбом артиста, прем'єра якого запланована на 2026 рік.

У відео олімпійська чемпіонка, яка є досить харизматичною, танцює та підспівує під новий трек Пивоварова. Магучіх одягнена в джинси та білий светр із сердечками. Волосся дівчина розпустила.

Я заберу тебе з собою в тур,

– написав Артем Пивоваров під відео.

Зазначимо, що найближчі концерти Пивоварова відбудуться у Запоріжжі. 31 березня та 1 квітня він виступить у Запорізькому державному цирку разом з хором та оркестром.

Що відомо про Ярославу Магучіх?