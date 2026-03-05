Соответствующий ролик Магучих опубликовала на своей странице в инстаграме.
Кстати "Воспоминание о нас до 2022 года": сеть в восторге от новой песни Артема Пивоварова
Ярослава Махучих сняла видео под песню "8 чудо", которую Артем Пивоваров выпустил 17 февраля. Она войдет в будущий сольный альбом артиста, премьера которого запланирована на 2026 год.
В видео олимпийская чемпионка, которая является достаточно харизматичной, танцует и подпевает под новый трек Пивоварова. Магучих одета в джинсы и белый свитер с сердечками. Волосы девушка распустила.
Я заберу тебя с собой в тур,
– написал Артем Пивоваров под видео.
Отметим, что ближайшие концерты Пивоварова состоятся в Запорожье. 31 марта и 1 апреля он выступит в Запорожском государственном цирке вместе с хором и оркестром.
Что известно о Ярославе Магучих?
Ярослава Магучих родом из города Днепр. Ей 24 года. В детстве родители привели девушку на секцию каратэ, где тренировалась ее старшая сестра, однако той понравилась легкая атлетика.
На летних Олимпийских играх 2020, проходивших в Токио, Магучих завоевала бронзовую медаль. В 2024 году она стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.
Ярослава трижды побеждала на легкоатлетических соревнованиях Бриллиантовая лига (2022, 2023, 2024 годы). Она является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.