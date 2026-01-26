Надо тренироваться, как с оружием, – Ярослав Грубич рассказал об адаптации к механическому протезу

Летом 2025 года сын телеведущего Константина Грубича, Ярослав, получил тяжелое ранение на фронте. В результате вражеского обстрела он потерял правую руку.

Недавно военный получил механический тренировочный протез с крюком – следующим этапом станет бионический протез с кистью. В инстаграме он откровенно рассказал о первых неделях адаптации к протезу.

Ярослав Грубич объяснил, что механический протез нельзя воспринимать как полноценную замену утраченной руки. Каждое одевание требует навыков и концентрации, а работа с ним каждый раз ощущается по-разному: меняется движение локтя, способ управления крюком, манипуляции тела меняются. Иногда возникает физический дискомфорт – боль в куксе (это часть конечности, что остается после ампутации, – 24 Канал), усиление фантомных ощущений или сложности из-за того, что протез сдвигается. Все это влияет на способность выполнять даже базовые действия. Во все эти моменты, как отметил военный, важно набраться терпения и не отчаяться.

Это не магическая рука, с ней надо тренироваться, как с оружием. Для ампутации – это вспомогательная вещь, особенно для высокой. Механика – не электричество, все это хорошо понимают. Но работая с механикой, ты постигнешь больше, что нужно для нужд в работе с бионикой,

– объяснил Ярослав.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?