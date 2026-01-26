Треба тренуватись, як зі зброєю, – Ярослав Грубич розповів про адаптацію до механічного протеза
- Ярослав Грубич, син телеведучого Костянтина Грубича, адаптується до механічного протеза після втрати правої руки на фронті влітку 2025 року.
- Він розповів про труднощі використання протеза, включаючи фізичний дискомфорт і необхідність терпіння.
Влітку 2025 року син телеведучого Костянтина Грубича, Ярослав, зазнав важкого поранення на фронті. Унаслідок ворожого обстрілу він втратив праву руку.
Нещодавно військовий отримав механічний тренувальний протез із гаком – наступним етапом стане біонічний протез із кистю. В інстаграмі він відверто розповів про перші тижні адаптації до протеза.
Ярослав Грубич пояснив, що механічний протез не можна сприймати як повноцінну заміну втраченої руки. Кожне одягання потребує навичок і концентрації, а робота з ним щоразу відчувається по-різному: змінюється рух ліктя, спосіб керування гаком, маніпуляції тіла змінюються. Іноді виникає фізичний дискомфорт – біль у куксі (це частина кінцівки, що залишається після ампутації, – 24 Канал), посилення фантомних відчуттів або складнощі через те, що протез зсувається. Усе це впливає на здатність виконувати навіть базові дії. У всі ці моменти, як зазначив військовий, важливо набратись терпіння і не зневіритись.
Це не магічна рука, з нею треба тренуватись, як зі зброєю. Для ампутації – це допоміжна річ, особливо для високої. Механіка – не електрика, всі це добре розуміють. Але працюючи з механікою, ти осягнеш більше, що потрібно для потреб в роботі з біонікою,
– пояснив Ярослав.
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
Поранення Ярослав отримав 21 липня 2025 року під час удару російських військ по особовому складу.
Згодом військовий згадував, що одразу усвідомив серйозність травми й зрозумів, що врятувати кінцівку неможливо.
Під час того обстрілу поранень зазнали й інші побратими Ярослава, також були загиблі.
Після лікування та реабілітації син телеведучого планує повернутися до служби.