Известная американская певица Эддисон Рэй выступила на Coachella 2026 в фуражке Ruslan Baginskiy
- Эддисон Рэй выступила на Coachella 2026 в красной шапке от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
- Певица имеет более 88 миллионов подписчиков в TikTok и активно развивает музыкальную карьеру и снимается в кино.
На одном из самых масштабных и самых прибыльных музыкальных фестивалей мира Coachella выступила известная блогер и певица Эддисон Рэй.
Для своего выхода артистка выбрала яркий образ, который дополнила красной шапкой от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Фотографии с события появились на официальной странице бренда в инстаграме.
Эддисон Рэй надела топ-бюстье с открытым декольте в сочетании с мини-юбкой с фатиновым акцентом и декоративными ремешками, дополнив образ красной фуражкой и высокими черными лакированными сапогами, создав смелый и динамичный сценический образ. Именно этот головной убор разработал украинский дизайнер Руслан Багинский.
Отметим, что фестиваль Coachella традиционно проходит в городе Индио, штат Калифорния, США. В 2026 году событие происходит 10-12 апреля и 17-19 апреля.
Что известно об Эддисон Рэй?
- Девушка с детства занималась танцами. Широкую известность она получила в 2019 году благодаря тиктоку, где быстро собрала многомиллионную аудиторию. Эддисон стала участницей Hype House – популярного объединения тиктокеров, созданного в декабре 2019 года.
- Сегодня за ее аккаунтом следят более 88 миллионов пользователей. Кроме блогерской деятельности, Эддисон активно развивает музыкальную карьеру и снимается в кино. В частности, она сыграла в комедии Netflix "Это все он" и хорроре "День благодарения".
- Среди ее самых известных песен – Diet Pepsi и Obsessed.