Правительство Великобритании может исключить брата короля Чарльза III из очереди на престол
- Правительство Великобритании рассматривает возможность исключения Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на престол из-за его связей с Джеффри Эпштейном.
- Букингемский дворец не комментирует планы правительства, а Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но отпущен после допроса.
В Великобритании могут рассмотреть новое законодательство, чтобы исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на престол.
Об этом сообщило издание BBC.
Несмотря на то, что ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили королевских обязанностей и титулов из-за скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейн, он до сих пор остается восьмым в линии наследования.
Издание Reuters отметило, что любые изменения в линии престолонаследия потребуют консультаций и согласования с другими странами, где король Чарльз III является главой государства.
Букингемский дворец пока публично не комментировал планы правительства по исключению Эндрю из очереди наследников.
Что известно о задержании бывшего принца?
- 19 февраля Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Это произошло в день его 66-летия.
- После почти 12 часов под стражей экс-принца отпустили из полицейского участка в Норфолке.
- Впоследствии король Чарльз III заявил, что королевская семья будет сотрудничать со следствием.
- Тем временем правоохранители продолжают обыски в поместье Royal Lodge, бывшей резиденции Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.
- Сам бывший принц отрицает любые обвинения.