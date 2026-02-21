Правительство Великобритании может исключить брата короля Чарльза III из очереди на престол

В Великобритании могут рассмотреть новое законодательство, чтобы исключить Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на престол.

Об этом сообщило издание BBC.

Несмотря на то, что ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили королевских обязанностей и титулов из-за скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейн, он до сих пор остается восьмым в линии наследования.

Кстати, накануне наша редакция писала подробный материал о том, почему брат короля Чарльза III потерял звание принца

Издание Reuters отметило, что любые изменения в линии престолонаследия потребуют консультаций и согласования с другими странами, где король Чарльз III является главой государства.

Букингемский дворец пока публично не комментировал планы правительства по исключению Эндрю из очереди наследников.

Что известно о задержании бывшего принца?