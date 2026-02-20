Об этом сообщает BBC News.

Утром 19 февраля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Бывшего принца задержали в день рождения – вчера ему исполнилось 66 лет.

Младший брат короля Чарльза III пробыл под стражей почти 12 часов. Эндрю покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке. Его сфотографировали на заднем сиденье Range Rover, когда тот откинулся на спинку.

Это первый арест высокопоставленного члена королевской семьи в современной истории. После освобождения бывший принц может заниматься своими делами. Однако Маунтбеттен-Виндзор все еще находится под следствием, поэтому его могут вызвать на дальнейший допрос.

Как королевская семья отреагировала на арест Эндрю?