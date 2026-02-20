Об этом сообщает BBC News.
Утром 19 февраля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Бывшего принца задержали в день рождения – вчера ему исполнилось 66 лет.
Младший брат короля Чарльза III пробыл под стражей почти 12 часов. Эндрю покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке. Его сфотографировали на заднем сиденье Range Rover, когда тот откинулся на спинку.
Это первый арест высокопоставленного члена королевской семьи в современной истории. После освобождения бывший принц может заниматься своими делами. Однако Маунтбеттен-Виндзор все еще находится под следствием, поэтому его могут вызвать на дальнейший допрос.
Как королевская семья отреагировала на арест Эндрю?
Через несколько часов после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора король Чарльз III заявил, что будет поддерживать расследование и сотрудничать с соответствующими органами.
"Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос", – подчеркнул он.
Монарх отметил, что он и другие члены королевской семьи продолжат выполнять свои обязанности. Принц и принцесса Уэльские поддержали заявление короля.
В тот же день король Великобритании посетил открытие Недели моды в Лондоне, а королева Камилла встретилась с музыкантами и посмотрела концерт в зале Симфония Смит-сквер в Лондоне. В то же время жена Чарльза III отказалась отвечать на вопросы об Эндрю.