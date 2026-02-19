Об этом сообщает Tatler. Монарх продолжает выполнять свои обязанности.

Король Чарльз III осмотрел выставку, посвященную мастерству, инновациям и развитию британской моды. Он встретился с британскими мастерами и учениками, в частности со студентами, обучающимися по программам Королевского фонда.

Позже монарх появился на открытии Лондонской недели моды. Он сидел в первом ряду. Король Великобритании произнес тост за британско-нигерийского дизайнера Толу Кокера.

Король Чарльз III на Неделе моды в Лондоне / Фото Getty Images

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали сегодня, 19 февраля, в его 66-й день рождения. Полицейские машины видели в Сандрингеме в Норфолке, где бывший принц проживает после выселения из особняка Royal Lodge в Виндзоре.

После ареста брата король Чарльз III опубликовал официальное заявление через Букингемский дворец. Монарх заявил, что будет поддерживать и сотрудничать с полицией при необходимости.

Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос,

– отметил король Великобритании.

