Об этом сообщает Tatler. Монарх продолжает выполнять свои обязанности.
Не пропустите Появились первые фото с обысков особняка, где проживал бывший принц Эндрю
Король Чарльз III осмотрел выставку, посвященную мастерству, инновациям и развитию британской моды. Он встретился с британскими мастерами и учениками, в частности со студентами, обучающимися по программам Королевского фонда.
Позже монарх появился на открытии Лондонской недели моды. Он сидел в первом ряду. Король Великобритании произнес тост за британско-нигерийского дизайнера Толу Кокера.
Король Чарльз III на Неделе моды в Лондоне / Фото Getty Images
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали сегодня, 19 февраля, в его 66-й день рождения. Полицейские машины видели в Сандрингеме в Норфолке, где бывший принц проживает после выселения из особняка Royal Lodge в Виндзоре.
После ареста брата король Чарльз III опубликовал официальное заявление через Букингемский дворец. Монарх заявил, что будет поддерживать и сотрудничать с полицией при необходимости.
Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос,
– отметил король Великобритании.
Где сегодня была королева Камилла?
- Через несколько часов после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора королева Камилла встретилась с музыкантами и посмотрела концерт в зале Симфония Смит-сквер в Лондоне, пишет People.
- Во время мероприятия кто-то спросил: "Вы обеспокоены арестом Эндрю, Ваше Величество?". Королева помахала рукой, однако на вопрос не ответила.
- Камилла появилась на публике в черном образе. Она надела длинное пальто с поясом на талии и обула замшевые сапоги до колен. На ушах королевы были серьги с черными камнями.