Полиция долины Темзы задержала брата короля Чарльза III по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Daily Mail сообщает, что полицейские в штатском, которых перевозили в шести немаркированных автомобилях, прибыли в Вуд-Фарм, где сейчас живет Эндрю, в 8 часов утра.

Не пропустите Король Чарльз III впервые отреагировал на арест брата Эндрю

Менее чем через час конвой, в который входили по меньшей мере два королевских Land Rover, связанные с Эндрю, сфотографировали во время выезда из поместья. Арест Эндрю Маунтбеттена-Виндзора подтвердили в 10:08 утра.

В полиции сообщили, что их сотрудники обыскивают адрес в Норфолке – Вуд-Фарм, где проживает бывший принц, и адрес в Беркшире – особняк Royal Lodge в Винздоре, где он жил более 20 лет.

Полиция обыскивает адрес в Беркшире / Фото Getty Images

Полиция обыскивает адрес в Беркшире / Фото Getty Images

Полиция обыскивает адрес в Беркшире / Фото Getty Images

Полицейские стоят у входа в Вуд-Фарм, дома Эндрю Маунтбеттена-Виндзора / Фото Getty Images

Как король Чарльз III отреагировал на арест брата?