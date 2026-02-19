Полиция долины Темзы задержала брата короля Чарльза III по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. Daily Mail сообщает, что полицейские в штатском, которых перевозили в шести немаркированных автомобилях, прибыли в Вуд-Фарм, где сейчас живет Эндрю, в 8 часов утра.
Менее чем через час конвой, в который входили по меньшей мере два королевских Land Rover, связанные с Эндрю, сфотографировали во время выезда из поместья. Арест Эндрю Маунтбеттена-Виндзора подтвердили в 10:08 утра.
В полиции сообщили, что их сотрудники обыскивают адрес в Норфолке – Вуд-Фарм, где проживает бывший принц, и адрес в Беркшире – особняк Royal Lodge в Винздоре, где он жил более 20 лет.
Полиция обыскивает адрес в Беркшире / Фото Getty Images
Полицейские стоят у входа в Вуд-Фарм, дома Эндрю Маунтбеттена-Виндзора / Фото Getty Images
Как король Чарльз III отреагировал на арест брата?
Король Чарльз III отреагировал на арест брата в официальном заявлении. Он отметил, что нужно обеспечить справедливый и надлежащий процесс, чтобы соответствующие органы провели надлежащее расследование.
"В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество. Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем. Поскольку этот процесс продолжается, мне было бы неправильно дальше комментировать этот вопрос", – добавил монарх.
Принц и принцесса Уэльские поддержали заявление короля. Он и другие члены королевской семьи продолжат выполнять свои обязанности.
Заметим, что ни Чарльз III, ни Букингемский дворец не знали об аресте Эндрю заранее.