Про це повідомляє BBC News.
Уранці 19 лютого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Колишнього принца затримали у день народження – вчора йому виповнилось 66 років.
Молодший брат короля Чарльза III пробув під вартою майже 12 годин. Ендрю покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку. Його сфотографували на задньому сидінні Range Rover, коли той відкинувся на спинку.
Це перший арешт високопоставленого члена королівської родини в сучасній історії. Після звільнення колишній принц може займатися своїми справами. Проте Маунтбеттен-Віндзор усе ще перебуває під слідством, тому його можуть викликати на подальший допит.
Як королівська родина відреагувала на арешт Ендрю?
Через кілька годин після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора король Чарльз III заявив, що підтримуватиме розслідування та співпрацюватиме з відповідними органами.
"Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом. Оскільки цей процес триває, мені було б неправильно далі коментувати це питання", – наголосив він.
Монарх зазначив, що він та інші члени королівської родини продовжать виконувати свої обов'язки. Принц та принцеса Уельські підтримали заяву короля.
У той самий день король Великої Британії відвідав відкриття Тижня моди в Лондоні, а королева Камілла зустрілася з музикантами та подивилася концерт у залі Сімфонія Сміт-сквер у Лондоні. Водночас дружина Чарльза III відмовилась відповідати на запитання про Ендрю.