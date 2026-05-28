Бывшая жена Дзидзьо показала маленького сына, которому скоро исполнится год

Украинская певица SLAVIA поделилась семейным контентом. Она показала новые кадры с 11-месячным сыном и поздравила мужа с днем рождения.

SLAVIA опубликовала трогательные сообщения на своей странице в инстаграме. Певица поделилась, как проводит время с мужем и сыном.

Артистка показала 11-месячного Льва на плечах у отца. Мальчик радуется и улыбается.

SLAVIA показала сына: смотрите видео

Также SLAVIA поздравила своего мужа с днем рождения. Певица поделилась, что любимый вдохнул в нее новую жизнь. С ним она снова поверила в себя, любовь и счастье.

Ты подарил мне самое ценное – нашу семью. И скоро нашему маленькому Левчику уже год... Смотрю на вас двоих и понимаю: вот она, моя сила. Моя любовь. Моя поддержка. Моя лучшая команда,

– написала SLAVIA.

Артистка поблагодарила любимого за тепло, заботу и ощущение дома, а также пожелала ему быть счастливому.

Ранее SLAVIA показывала забавное фото сына в фартуке. Певица похвасталась, что малыш делает свои первые шаги.



SLAVIA показала сына / Фото из инстаграм-сториз

Как сложилась личная жизнь SLAVIA?

Певица ранее была замужем за Дзидзьо. Однако их брак распался в 2021 году. Хотя развод был довольно скандальным, сейчас Ярослава и Михаил сохраняют дружеские отношения.

В апреле 2025 года SLAVIA призналась о том, что впервые станет мамой. А потом сообщила, что обручилась с бизнесменом Андреем Павлюком. Он имеет сына от первого брака.

7 июня 2025 года артистка вышла замуж. А уже на следующий день она родила сына. Мальчика решили назвать Львом.