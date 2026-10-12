Родители были против: Эктор Хименес-Браво продемонстрировал свой талант за пределами кухни

Известный шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился малоизвестным фактом из своей жизни. Оказалось, что в детстве он мечтал о совершенно другой карьере, однако его родители не поддерживали его желание.

По случаю Дня художника, который в Украине отмечали 11 октября, 54-летний ресторатор решил рассказать о своем давнем увлечении. На личной странице в инстаграме Эктор признался, что имеет художественное образование, а когда-то даже планировал посвятить жизнь искусству.

То, что я сейчас скажу, возможно, станет для вас шоком. У меня есть художественное образование. Да-да, когда-то я всерьез мечтал заниматься этим. Прямо профессионально,

– поделился Хименес-Браво.

Картина Эктора / фото из инстаграма

Впрочем, у семьи будущего шеф-повара были другие планы на его будущее. По словам Эктора, в то время в Колумбии профессию художника не считали престижной. Из-за этого он часто спорил с родителями, которые настаивали, чтобы сын стал архитектором.

Эктор с семьей / фото из инстаграма

Несмотря на то, что Хименес-Браво в итоге построил успешную карьеру в кулинарии, любовь к рисованию сохранилась у него до сих пор. Правда, из-за насыщенного графика ресторатор не всегда находит время для творчества. Иногда ему удается посвятить любимому делу всего час в месяц, но даже этого хватает, чтобы получить удовольствие.

Сейчас я беру в руки карандаши и мольберт не так часто, как хотелось бы. Но каждый раз, когда это делаю, понимаю: для меня это лучшая терапия. Занятие для души. Способ полностью отключиться от бешеного ритма, побыть в тишине и выплеснуть эмоции на бумагу,

– пояснил шеф-повар.

Эктор не ограничился одним лишь рассказом, а также показал подписчикам результаты своего творчества.

Творчество Эктора / фото из инстаграма

В заключение Хименес-Браво призвал поклонников не забывать о своих давних мечтах и находить время для занятий, которые приносят радость, даже если когда-то от них пришлось отказаться.

Маленький Эктор / фото из инстаграма

Недавно Эктор Хименес-Браво впервые за 5 лет показал свой дом в Канаде и признался, по чему скучает.