Эктор Хименес-Браво возмутил сеть заявлением о "Радиодиктанте", но пост внезапно исчез

На странице Эктора Хименеса-Браво в Threads появился пост с вопросом о значении "Радиодиктанта национального единства". В нем эту языковую инициативу упомянули наряду с бюджетными проблемами, налогами и подготовкой к суровой зиме. Публикацию впоследствии удалили, однако ее скриншот вызвал обсуждение в сети.

Снимком поста поделилась пользовательница Threads под ником yevheniia_kuzenkova. Она сопроводила его коротким вопросом: "Извините, а что это было?"

В тексте со страницы шеф-повара и телеведущего речь шла о том, зачем проводить Радиодиктант на фоне трудностей, с которыми сталкивается Украина.

А в чем суть Радиодиктанта? Последние месяцы мы слышим о дефиците бюджета, приостановке программ, повышении налогов для бизнеса, впереди сложная зима… Я искренне не понимаю, объясните, пожалуйста, в чем ценность. Без негатива,

– отмечалось в публикации.

Часть пользователей возмутилась таким сопоставлением языковой инициативы с экономическими проблемами. В то же время другие усомнились, что текст написал лично Эктор.

Пост Эктора / скриншот yevheniia_kuzenkova

В комментариях высказали предположение, что человек, ведущий его социальные сети, мог перепутать аккаунты и опубликовать собственное мнение на странице знаменитости. Некоторые пользователи также отметили, что отдельные посты и комментарии от имени повара кажутся им нетипичными для его манеры общения.

Прозвучала и версия, что публикация могла быть саркастической. Однако это лишь предположения участников обсуждения: приведенные сообщения не объясняют, кто именно написал текст и почему его удалили.

Кстати, Эктор Хименес-Браво удивил редкими фотографиями из юности. Кулинар вспомнил, как в начале карьеры мыл посуду и как впервые самостоятельно приготовил обед для коллег.